A falta de una fecha para el término de la fase de grupos de la Copa de la Liga, Colo Colo desperdició su oportunidad de clasificar ante Coquimbo Unido y ahora dependerá de lo que hagan los “Piratas” para alcanzar las semifinales del torneo.

Javier Correa, quien fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, analizó la derrota alba en zona mixta, donde lamentó la chance perdida de asegurar la clasificación y respaldó a los jóvenes que arrancaron como titulares en ofensiva.

“Veníamos con otra expectativa, queríamos conseguir la clasificación. Pero sabemos que nos queda un partido y nunca nos ha sido nada fácil, así que tenemos que estar preparados para eso”, comenzó señalando el “9”.

“El fútbol a veces te da cachetazos y hoy nos dio uno. Veníamos haciendo un buen trabajo y no nos tenemos que desviar de eso. Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores, pero obviamente duele”, continuó el argentino.

El delantero también explicó el altercado final que tuvieron con el defensor Manuel Fernández. “¿Has visto alguna vez a alguien que se vaya a las piñas en la cancha? Es puro ‘bla bla’. No pasa nada, queda ahí”, afirmó.

Además, Correa respaldó al tridente ofensivo juvenil que Fernando Ortiz alineó como titular. “Es la responsabilidad que tienen, están en el club más grande de Chile. Ya no son pibes, tienen una oportunidad bárbara de hacer su carrera en un grande y eso no es fácil; todos los partidos son finales, todos te quieren ganar, se te tiran de cabeza. Los veo bien, si jugaron es porque están capacitados, el resultado no empaña eso. Yo ya no los veo como pibes, sino como compañeros”, cerró.