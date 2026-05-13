;

VIDEO. En Colo Colo respaldan a la “patrulla juvenil”: “Ya no son pibes, si juegan es porque están capacitados”

“Es la responsabilidad que tienen, están en el club más grande de Chile”, dijo Javier Correa.

Javier Catalán

Foto. @ColoColo

Foto. @ColoColo

A falta de una fecha para el término de la fase de grupos de la Copa de la Liga, Colo Colo desperdició su oportunidad de clasificar ante Coquimbo Unido y ahora dependerá de lo que hagan los “Piratas” para alcanzar las semifinales del torneo.

Javier Correa, quien fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, analizó la derrota alba en zona mixta, donde lamentó la chance perdida de asegurar la clasificación y respaldó a los jóvenes que arrancaron como titulares en ofensiva.

“Veníamos con otra expectativa, queríamos conseguir la clasificación. Pero sabemos que nos queda un partido y nunca nos ha sido nada fácil, así que tenemos que estar preparados para eso”, comenzó señalando el “9”.

Revisa también:

ADN

“El fútbol a veces te da cachetazos y hoy nos dio uno. Veníamos haciendo un buen trabajo y no nos tenemos que desviar de eso. Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores, pero obviamente duele”, continuó el argentino.

El delantero también explicó el altercado final que tuvieron con el defensor Manuel Fernández. “¿Has visto alguna vez a alguien que se vaya a las piñas en la cancha? Es puro ‘bla bla’. No pasa nada, queda ahí”, afirmó.

Además, Correa respaldó al tridente ofensivo juvenil que Fernando Ortiz alineó como titular. “Es la responsabilidad que tienen, están en el club más grande de Chile. Ya no son pibes, tienen una oportunidad bárbara de hacer su carrera en un grande y eso no es fácil; todos los partidos son finales, todos te quieren ganar, se te tiran de cabeza. Los veo bien, si jugaron es porque están capacitados, el resultado no empaña eso. Yo ya no los veo como pibes, sino como compañeros”, cerró.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad