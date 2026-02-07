;

Nuevo integrante suma ternura a la familia de Emilia Dides y Sammis Reyes

A pocos días de convertirse en padres, la pareja volvió a emocionar a sus seguidores con otra especial presentación familiar.

Verónica Villalobos

Santiago

La familia de Emilia Dides y Sammis Reyes sigue creciendo. A solo días del nacimiento de su primera hija, la pareja compartió en redes sociales la llegada de un nuevo integrante, sumando aún más alegría a esta etapa que han mostrado con cercanía a sus seguidores.

La modelo, cantante y ex Miss Chile, junto al exjugador profesional, ya habían enternecido al público el pasado 31 de enero, cuando confirmaron la llegada de su hija Mía Ignacia Reyes Dides, acompañando el anuncio con emotivas imágenes.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. A través de sus plataformas digitales, ambos presentaron a “la nueva integrante de nuestra familia”, revelando que se trata de una mascota que desde ahora forma parte del hogar. El anuncio fue compartido con humor y ternura, reflejando el entusiasmo con que están viviendo esta nueva etapa.

La publicación, especialmente difundida por Reyes y replicada por Dides, mostró un íntimo momento familiar donde celebran la llegada del animal.

