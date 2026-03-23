VIDEO. Sammis Reyes y su hija desatan debate en redes: la reacción de Emilia Dides no pasó desapercibida
El exjugador de la NFL subió un video en su cuenta de Instagram que generó debate entre los usuarios de las redes.
Sammis Reyes una vez más fue duramente criticado por los usuarios de las redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram.
“POV: cuando se le reinicia el Windows (Ver hasta el final)” tituló el video el ex jugador de la NFL.
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Incluso y a modo de broma, Emilia le comenta a una tercera persona que se encontraba en la habitación que “necesitamos ayuda, él es enfermo”.
En el registro se ve cómo Sammis, Emilia y un tercero se divierten de las volteretas que intenta realizar el también ex seleccionado nacional de básquetbol para entretener a su hija. Esto generó diversas reacciones en su publicación.
“Me encanta que sean así tan espontáneos y felices”; “No sé si reír o preocuparme“; ”¿Por qué algunos son tan graves?, ellos se divierten y él sabe que está su bebé ahí“; ”Yo te banco, pero no con la bebé en la cama, eviten riesgos innecesarios”; “Qué raro comportamiento, pensando que en la cama hay un bebé de meses”, fueron algunos de los comentarios.
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