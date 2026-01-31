FOTOS. “Bienvenida a nuestro mundo princesa”: nació la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes
La pareja compartió tiernas fotos del nacimiento a través de redes sociales.
En horas de este sábado, se dio a conocer sobre el nacimiento de la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes.
Mediante un tierno posteo, la pareja le dio la bienvenida a su hija, la cual habría nacido el pasado viernes 30 de enero, según señalan en la publicación.
“Bienvenido a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestros días”, comentó Dides en su cuenta de Instagram.
Mía Ignacia Reyes Dides, es el nombre de la recién nacida, según expuso la pareja en sus redes sociales.
A continuación, la tierna publicación compartida en Instagram:
