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Vidente que predijo triunfo de Kast revela qué pasará con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: 3 cartas clave

El médium anticipó un escenario para la expresidenta en su camino hacia la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Javier Méndez

Vidente que predijo triunfo de Kast revela qué pasará con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: 3 cartas clave

Esta semana, el tarotista y médium chileno Álvaro Santi fue invitado al programa Que buen Tarot de YouTube, donde fue consultado por distintos temas de actualidad, entre ellos la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

La expresidenta asoma como una de las cartas para convertirse en la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas post António Guterres, cuyo mandato termina a fines de este 2026.

“¿Va a salir o no va a salir?“, fue parte de la pregunta que le lanzaron al ex participante del programa Psíquicos de Chilevisión, quien previamente adelantó el triunfo de José Antonio Kast.

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Ahí Santi lanzó un tres de cartas de su baraja y las interpretó. “La luna, la montaña, los ratones, no debería salir”, afirmó.

“No debería salir con lo que hay acá, difícil”, sumó mientras miraba los diseños sobre la mesa. Según él, la montaña y los ratones indican “obstáculos y pérdidas”, respectivamente.

La luna, en tanto, tendría que ver con el prestigio. “Algo pasa ahí, no va a obtener todo lo que necesita, seguramente, no alcanza”, añadió el escritor.

De inmediato, los conductores aprovecharon para ahondar en una eventual carrera política con la intención de llegar a La Moneda por tercera vez, tras el gobierno actual.

“Hay un nuevo inicio”, precisó Santi. “Es probable que ella siga vinculada de alguna forma con algo, no sé que será”, planteó. Eso sí, descartó una nueva candidatura a la presidencia de Chile.

Mira el video completo a continuación:

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