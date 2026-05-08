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“Pendeja conche...”: Filtran supuesto audio de Américo insultando fuertemente a Yamila Reyna el día en que terminaron

Cecilia Gutiérrez difundió un registro que atribuyó a una pelea entre la expareja. Todo ocurre a pocos días de la primera audiencia por la denuncia presentada contra el cantante.

Javier Méndez

“Pendeja conche...”: Filtran supuesto audio de Américo insultando fuertemente a Yamila Reyna el día en que terminaron

Esta semana la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez difundió en redes sociales un supuesto audio que, según afirmó, correspondería a una violenta discusión entre Américo y Yamila Reyna.

El registro se remontaría a la jornada en que ambos terminaron su relación, en febrero pasado. Según la versión de la panelista, el audio se grabó en un espacio público de Empedrado, tras el show del cantante y antes de un incidente ocurrido en una bencinera.

El registro, de menos de 30 segundos, contiene frases de grueso calibre. Ahí se escucha a una voz masculina decir “¡Suéltame!” y luego lanzar insultos como “Pendeja conchetu...” y “¡¿Qué te hice, pendeja cul...?!”, mientras una segunda voz, que sería la de Reyna, pregunta “¡¿Qué estás haciendo?!”.

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Gutiérrez sostuvo además que en la escena no solo estaría solo la expareja, sino también a una tercera persona vinculada al equipo.

La difusión del registro se produce cuando ya existe fecha para la primera audiencia del caso. Según reportes publicados a mediados de abril, el cantante debe comparecer el 12 de mayo, tras la denuncia presentada por la actriz y comediante.

El video de Cecilia Gutiérrez:

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