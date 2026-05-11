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Lula da Silva ratifica apoyo a Michelle Bachelet a la ONU para ser “la primera mujer latinoamericana en liderar la organización”

El mandatario brasileño recibió a la exjefa de Estado en el Palacio de Planalto, consolidando un bloque junto a México frente al retiro del respaldo oficial por parte del gobierno de José Antonio Kast.

Mario Vergara

Getty Images

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La exmandataria Michelle Bachelet se reunió este lunes durante una hora con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto. La cita, enmarcada en la carrera de Bachelet por la Secretaría General de la ONU, representa un hito clave tras la decisión del Presidente José Antonio Kast de retirar el apoyo de Chile a su postulación.

Actualmente, el gobierno de Brasil y la administración de Claudia Sheinbaum en México constituyen el soporte fundamental de la cruzada de la ex jefa de Estado. Lula fue enfático al declarar que Bachelet cuenta con el currículum más destacado para el puesto, resaltando su experiencia previa como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

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Ejes de la candidatura y reforma institucional

La reunión se produce poco después de que Bachelet enfrentara un examen de tres horas ante los 193 estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas el pasado 21 de abril. En dicha instancia, la candidata delineó sus ejes estratégicos:

  • Renovación del multilateralismo y lealtad a la Carta de la ONU.
  • Protección de los derechos humanos y reconexión ciudadana.
  • Reforma institucional y preparación de la organización para su centenario en 2045.

Convergencia política y desafíos globales

El diálogo entre ambos líderes también habría abordado la histórica demanda de Lula por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que busca incluir a representantes de países en desarrollo de América Latina como miembros permanentes.

Bachelet, por su parte, inició su campaña agradeciendo públicamente a Brasil y México por mantener la confianza en su liderazgo, luego de que el actual gobierno chileno se desmarcara del anuncio realizado originalmente en 2025 por la administración anterior.

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