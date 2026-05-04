Argentinos Juniors compraría el pase de Brayan Cortés: el dinero que sumará Colo Colo por su traspaso / Argentinos Juniors

En Colo Colo está instalado el debate respecto al futuro del arco, considerando la lesión que sufrió Fernando de Paul.

Gabriel Maureira ha debido asumir la titularidad en la portería, con Eduardo Villanueva peleando por tener su oportunidad en el futuro del fútbol chileno.

Sin embargo, dada la juventud de ambos, muchos fanáticos del “Cacique” han planteado su interés en sumar un arquero de mayor experiencia en el segundo semestre.

Una de las opciones con las que se especuló es la de Brayan Cortés, pero todo indica que su futuro seguirá ligado a Argentinos Juniors, donde en lo que va de temporada ha jugado 19 partidos, manteniendo su valla invicta en 9 cotejos.

Según información de ADN Deportes, en Blanco y Negro no se ilusionan con su retorno, pues los “Bichos Colorados” harían uso de la opción de compra del pase del portero de 31 años.

Eso igualmente beneficiaría a los albos, que recibirían cerca de 400 mil dólares por el traspaso definitivo de Brayan Cortés si Argentinos Juniors se decide a sumar definitivamente al arquero nacional.