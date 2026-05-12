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AUDIO. En Coquimbo Unido se ponen al nivel de Colo Colo: “Ambos sabemos que somos fuerzas parejas”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Hernán Caputto, entrenador de los “Piratas”, abordó la verdadera “final” que disputarán ante Colo Colo por la Copa de la Liga.

Javier Catalán

Hernán Caputto en Los Tenores de la Tarde

Hernán Caputto en Los Tenores de la Tarde

09:25

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Este miércoles, Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo por el partido pendiente que ambos tienen en la Copa de la Liga, un duelo que podría definir el Grupo A del certamen a falta de solo una fecha por disputarse.

Para los “Piratas”, tal como lo expresó su entrenador Hernán Caputto en conversación con Los Tenores de la Tarde, este encuentro ante los albos es clave y forma parte de una exigente seguidilla de nueve partidos durante el mes de mayo.

A veces nos quejamos cuando no tenemos esta cantidad de partidos o de no estar en estos niveles que son top. Yo trato de que para los jugadores sea igual, con la mayor responsabilidad, aprovechándolos al máximo, porque no sabemos cuándo podemos volver a estar en esta instancia, entonces hay que ser responsables de representar a un país”, comenzó señalando el DT.

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“Yo tuve la oportunidad de estar en un equipo con una caja de resonancia amplia como Universidad de Chile, y cuando dicen que falta un jugador... nada, los planteles son amplios, con jugadores top en todas las líneas. Tienen otros para poner, del mismo nivel o incluso mejores”, afirmó el estratega respecto de las bajas que tendrá Colo Colo.

“Sabemos que va a ser un partido duro. Ya nos habíamos enfrentado, hicimos buenos partidos, pero no pudimos consolidar los resultados; uno lo empatamos y el otro lo perdimos con un marcador amplio respecto a lo que fue el trámite. Ambos sabemos que somos fuerzas parejas y seguramente vamos a luchar hasta el final”, agregó.

Consultado por las posibles debilidades del “Cacique”, respondió: “No podría decir cuál es el ‘talón de Aquiles’, pero sí sabemos que hay lugares donde podemos atacar, jueguen con línea de tres o de cuatro. Todos los partidos son diferentes, pero tienen ciertas tónicas parecidas. Nosotros intentaremos hacer lo que venimos haciendo; probablemente, de local, seremos más insistentes en la presión alta y en no dejar jugar al rival en nuestro campo”, cerró Caputto.

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