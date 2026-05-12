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FOTO. Casa Blanca vuelve a insinuar anexación de Venezuela: repostean imagen como “estado 51”

La cuenta oficial de la Casa de Gobierno estadounidense publicó la imagen en X.

Nicolás Lara Córdova

Casa Blanca vuelve a insinuar anexación de Venezuela: repostean imagen como “estado 51”

Casa Blanca vuelve a insinuar anexación de Venezuela: repostean imagen como “estado 51” / Saulo Angelo

Este martes por la noche, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó una nueva referencia a la posible anexación de Venezuela a Estados Unidos.

A través de un reposteo de una publicación de Donald Trump en la red social Truth Social, el mandatario compartió una imagen del territorio venezolano con la bandera estadounidense, declarándolo como el estado número 51.

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El pasado lunes, en una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos aseguró que estaba considerando “seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó dicha posibilidad.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó la mandataria.

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