VIDEO. “Mi amiga me pidió que le cuidara la casa una semana y después me quiso cobrar”: la insólita historia de usuaria que se hizo viral
“Me cobró supuestamente lo que saqué de la heladera”, contó en su ‘storytime’.
Internet siempre deja increíbles historias para contar gracias a la masificación de las redes sociales, y Argentina registró un caso que se hizo rápidamente viral.
Una usuaria compartió una ‘storytime’ donde contó que una amiga le pidió que cuidara su casa una semana, a lo que accedió. Sin embargo, luego relató una insólita situación.
De fondo en su video se escucha el audio enviado por su amistad, quien le pidió 90 mil pesos argentinos (58.230 CLP) por las cosas que usó en su hogar, así como el uso de streaming.
“Esto es lo que me tienes que pasar por la semana que te quedaste en mi casa, obvio sin contar la ropa que usaste. Es por la comida que sacaste de la heladera y el Netflix”, fue el mensaje que recibió.
La protagonista continuó su relato diciendo que “así como lo escuchan, me amiga me pidió cuidar su casa y me cobró absolutamente todo lo que supuestamente yo usé”.
“Me cobró lo que supuestamente saqué de la heladera, pero yo no saqué nada. Yo compré mis propias cosas. ¡Me cobró el Netflix! 15 mil pesos me cobró“, continuó.
Su ‘storytime’ concluyó con una risa irónica al rematar que “está a punto de dejar de hablarle”.
