El insospechado protagonismo de periodista deportivo en los negocios de Arturo Vidal

Ya no es de exclusividad de Fernando Felicevich todo lo que tiene que ver con la vida y carrera de Arturo Vidal.

En los últimos meses, el reconocido periodista Maks Cárdenas se ha convertido en una de las personas clave en las decisiones que toma el “King” fuera de la cancha. Cárdenas y Valentina Hernández, asistente y experta digital, proveniente del mundo hípico, han adquirido funciones relevantes en el manejo comercial de la carrera del volante.

Eso sí, en lo que concierne a su contrato con Colo Colo y, eventualmente movimientos futuros, Vibra Fútbol, empresa de Felicevich, sigue teniendo el control.

Según fuentes de la industria, las negociaciones comerciales con Arturo Vidal nunca fueron sencillas. De hecho, tras un par de experiencias complejas con Vibra Marketing Deportivo derivadas de la Kings League y el controvertido contrato llamado “Juega con el King” donde Vidal actuó de manera inconsulta respecto de la agencia, el jugador de Colo Colo separó aguas y recurrió a Hernández y Cárdenas para su manejo de nuevos negocios. Así, lo relacionado con su imagen y la consiguiente explotación comercial, en particular con la casa de apuestas Jugabet quedó en manos de Cárdenas.

El cambio se concretó justamente a la luz de lo ocurrido en 2025 cuando Vidal promocionó la casa de apuestas “Juega con el King”, negocio del cual Vibra Marketing nunca se enteró, y que le valió ser citado de oficio por Conmebol, tal como informó ADN Deportes en aquel momento, por su participación en un negocio con evidente conflicto de interés y que ponía en duda su integridad deportiva.

A la postre, este hecho y algunos asuntos pendientes de la Kings League entre Vidal y Vibra Marketing generaron condiciones favorables para que Maks Cárdenas le allegara a Arturo Vidal una atractiva propuesta comercial con Jugabet. En las últimas semanas, Vidal y Cárdenas han estado muy activos generando contenido como en las semifinales de la Champions League. Durante los últimos años en las redes sociales siempre se advirtió una relación muy cercana entre ambos y, por extensión, a Maks Cárdenas se le asoció a Fernando Felicevich y a su agencia de representación.

Hoy Maks Cárdenas figura en la vereda opuesta respecto de Vibra Marketing Deportivo. Técnicamente son competencia para efectos de la cuenta de Jugabet que decidió asociarse a Vidal a través del profesional de la prensa hoy devenido a agente comercial.

La situación de Vibra Marketing Deportivo y de Arturo Vidal difiere radicalmente de la relación que todavía tiene Alexis Sánchez con la matriz de la agencia, tanto con Vibra Fútbol como con Vibra Marketing Deportivo. Otra fuente confiable indica que “el 99% de las acciones comerciales y las ofertas ofertas deportivas que se le presentan a Alexis Sánchez son revisadas, visadas y validadas por Fernando Felicevich y su oficina”.

En síntesis, en el caso de Arturo Vidal queda acreditado que la relación no es la misma. Cercanos a la industria aseguran que el “King” nunca tuvo un contrato firmado con Vibra Marketing Deportivo, pero que por años todo fluyó sin contratiempos. Esto hasta que los hitos Kings League y Juega con el King cambiaron el derrotero de la relación. Un vínculo que se fue diluyendo y hoy tiene a Maks Cárdenas en un rol insospechadamente protagónico.