“Es impresionante”: meteorólogo explica por qué las lluvias no logran ingresar a gran parte de Chile / JOSE FRANCISCO ZUIGA/AGENCIAUNO

Un potente sistema de alta presión se mantiene sobre Chile y está bloqueando el ingreso de lluvias a gran parte del país, generando un periodo de estabilidad que se extendería por varios días.

Así lo explicó el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien señaló que los sistemas frontales se forman en el océano, pero no logran avanzar hacia el territorio nacional debido a esta barrera atmosférica.

En esa línea, el especialista indicó que “un sistema frontal debe llevar una semana peleando con la alta presión, se va desgastando y pierde fuerza antes de llegar al país”, lo que termina debilitando las precipitaciones antes de que alcancen la zona centro y sur.

Además, agregó que “es impresionante cómo este escudo antilluvias está funcionando”, destacando la intensidad del fenómeno.

Según el análisis, la zona centro y sur del país se mantendría sin precipitaciones al menos hasta el 21 de mayo, mientras que en Magallanes aún podrían registrarse algunos pulsos de lluvia asociados a aire frío.

Finalmente, el experto no descartó que hacia fines de mes pueda haber un cambio en el escenario, aunque aclaró que se trata de una proyección preliminar.