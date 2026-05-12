;

“Es impresionante”: meteorólogo explica por qué las lluvias no logran ingresar a gran parte de Chile

El fenómeno podría mantenerse activo por varios días más, especialmente en la zona centro y sur del país.

Javiera Rivera

“Es impresionante”: meteorólogo explica por qué las lluvias no logran ingresar a gran parte de Chile

“Es impresionante”: meteorólogo explica por qué las lluvias no logran ingresar a gran parte de Chile / JOSE FRANCISCO ZUIGA/AGENCIAUNO

Un potente sistema de alta presión se mantiene sobre Chile y está bloqueando el ingreso de lluvias a gran parte del país, generando un periodo de estabilidad que se extendería por varios días.

Así lo explicó el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien señaló que los sistemas frontales se forman en el océano, pero no logran avanzar hacia el territorio nacional debido a esta barrera atmosférica.

En esa línea, el especialista indicó que “un sistema frontal debe llevar una semana peleando con la alta presión, se va desgastando y pierde fuerza antes de llegar al país”, lo que termina debilitando las precipitaciones antes de que alcancen la zona centro y sur.

Revisa también

ADN

Además, agregó que “es impresionante cómo este escudo antilluvias está funcionando”, destacando la intensidad del fenómeno.

Según el análisis, la zona centro y sur del país se mantendría sin precipitaciones al menos hasta el 21 de mayo, mientras que en Magallanes aún podrían registrarse algunos pulsos de lluvia asociados a aire frío.

Finalmente, el experto no descartó que hacia fines de mes pueda haber un cambio en el escenario, aunque aclaró que se trata de una proyección preliminar.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad