Sence abre últimos cupos para aprender inglés de forma gratuita: revisa cómo se puede postular

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) abrió los últimos cupos de su programa Despega MIPE 2026, iniciativa que ofrece cursos gratuitos y online para fortalecer las competencias de trabajadores, emprendedores y representantes de micro y pequeñas empresas.

Entre las capacitaciones disponibles destacan cursos de inglés y formación orientada a aprender cómo trabajar con organismos públicos y el Estado.

Los cursos en cuestión son en modalidad e-learning (online) para facilitar la compatibilidad con jornadas laborales y otras actividades.

Más de 2.000 cupos y cursos 100% online

En esta edición, el programa contempla un total de 2.000 cupos distribuidos a nivel nacional. De ellos, 1.200 corresponden al curso de inglés para micro y pequeñas empresas, mientras que otros 800 están destinados a formación en gestión y trabajo con el Estado.

Las capacitaciones están dirigidas a dueños, socios, representantes legales y trabajadores de empresas de menor tamaño, con el objetivo de mejorar su competitividad y adaptarse a las exigencias actuales del mercado.

Los cursos serán impartidos completamente online mediante plataformas de aprendizaje digital, donde los participantes podrán acceder a contenidos, actividades y evaluaciones desde cualquier lugar del país.

Las postulaciones ya están disponibles a través del sitio oficial de Sence (disponible aquí), donde también se pueden revisar requisitos y detalles de cada programa.

El director nacional (s) de Sence, Rodrigo Valdivia, destacó el impacto de estas herramientas en el desarrollo de los negocios. “A través de Despega MIPE buscamos entregar herramientas concretas para que las micro y pequeñas empresas puedan fortalecer su gestión, ampliar sus oportunidades de negocio y adaptarse a las exigencias del mercado actual”, afirmó.