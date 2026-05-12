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Más de 14 mil trabajos: así puedes postular a la feria laboral online más grande de Latinoamérica

El evento estará disponible por 7 días y permite enviar tu currículum directamente a más de 80 empresas.

Javiera Rivera

Más de 14 mil trabajos: así puedes postular a la feria laboral online más grande de Latinoamérica

Más de 14 mil trabajos: así puedes postular a la feria laboral online más grande de Latinoamérica / Tom Werner

Ya comenzó la Expo Laborum Online 2026, la feria de empleo virtual más grande de Latinoamérica, que este año ofrece más de 14 mil oportunidades de trabajo para postulantes de Chile y el extranjero.

El evento, organizado por Laborum, reúne a más de 80 empresas nacionales e internacionales que buscan talentos en distintas áreas y niveles de experiencia. Estará disponible desde el 11 hasta el 17 de mayo de 2026.

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Entre las empresas participantes se encuentran Banco de Chile, Ripley, Farmacias Cruz Verde, KPMG, AFP Habitat, McDonald’s, Cinépolis y otras compañías del retail, banca, servicios y tecnología.

¿Cómo postular?

Para participar, los interesados deben ingresar a Laborum.com (AQUÍ) o descargar la aplicación móvil mediante su teléfono móvil.

El proceso es completamente online y requiere tener un perfil actualizado, idealmente con el currículum cargado en la plataforma, para que el sistema pueda sugerir vacantes acordes a cada postulante.

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