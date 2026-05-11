Reconocida cadena de videojuegos anuncia cierre de tienda en Santiago: esta es la sucursal afectada / Getty Images

Esta semana, se dio a conocer sobre el abrupto cierre de una conocida tienda de videojuegos en la región Metropolitana.

Se trata de Weplay, reconocida cadena de tiendas especializadas en videojuegos, quienes anunciaron el cierre de puertas de la sucursal en MallPlaza Tobalaba, en la comuna de Puente Alto, según afirmó The Clinic.

Actualmente, Weplay cuenta con 15 sucursales a lo largo de Chile, las cuales se ubican en: Antofagasta, Concepción, Los Andes, Rancagua, Maipú, Providencia, La Reina, Cerrillos, San Bernardo, La Florida, Talcahuano, Temuco, Peñalolén, Punta Arenas y Viña del Mar.

De acuerdo al medio antes citado, el pasado mes de febrero un incendio en una zona de bodegas de Quilicura afectó a una de las bodegas de Weplay.

Tras el siniestro, la cadena de videojuegos mantuvo su carrito de compras desactivado en el sitio web por un par de días, lo que generó una ola de especulaciones sobre el posible cierre de algunas sucursales de la empresa.

Ahora, tras las especulaciones, se confirmó el cierre de la sucursal de Weplay en Puente Alto. Eso sí, desde la empresa aún no han detallado cuáles fueron los motivos del cierre del local.