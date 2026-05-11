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Con varios chilenos en pie: horario y dónde ver los cuartos de final del Torneo Apertura de Argentina

Seis futbolistas chilenos siguen en competencia en busca de conquistar el primer título de la temporada en Argentina. Revisa aquí los cruces y horarios de los partidos.

Javier Catalán

Getty Images

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El Torneo Apertura de la Liga Argentina disputó este fin de semana sus octavos de final, dejando varios resultados sorpresivos, como la eliminación de Boca Juniors en la primera ronda.

Sin embargo, todavía quedan varios chilenos con vida que disputarán los cuartos de final y buscarán seguir avanzando rumbo al primer título de la temporada en el fútbol trasandino.

Es el caso de Argentinos Juniors, club donde militan Brayan Cortés e Iván Morales, que eliminó a Lanús de Matías Sepúlveda y ahora se medirá ante Huracán de Leonardo Gil.

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Por otro lado, River Plate logró empatar en los minutos finales frente a San Lorenzo y posteriormente avanzó por penales a la ronda de los ocho mejores. Eso sí, Paulo Díaz continúa recuperándose de la lesión muscular que lo afecta y tampoco llegaría al duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Además, también habrá choque de chilenos en los cuartos de final, con Rosario Central de Vicente Pizarro enfrentando a Racing Club de Damián Pizarro. En el caso del volante, su equipo ya eliminó a otros compatriotas en la llave ante Independiente. Por su parte, el delantero avanzó de ronda tras dejar en el camino a Estudiantes de La Plata.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de Argentina

Martes 12 de mayo

  • 18:00 horas | Belgrano vs. Unión de Santa Fe
  • 20:30 horas | Argentinos Juniors (Iván Morales, Brayan Cortés) vs. Huracán (Leonardo Gil)

Miércoles 13 de mayo

  • 18:45 horas | Rosario Central (Vicente Pizarro) vs. Racing (Damián Pizarro)
  • 20:30 horas | River Plate (Paulo Díaz) vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

¿Dónde ver los cuartos de final del Tornero Apertura de Argentina?

Todos los partidos de los playoffs del Tornero Apertura de la Liga Argentina podrás seguirlos a través de la plataforma de streaming Disney Plus, a la cual hay que estar suscrito.

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