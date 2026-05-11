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VIDEO. Tiroteo en Massachusetts deja al menos un herido: revelan registros del ataque

Un sujeto no identificado abrió fuego contra el tránsito en una calle concurrida de Cambridge.

Nicolás Lara Córdova

Tiroteo en Massachusetts deja al menos un herido: revelan registros del ataque

Este lunes, al menos una persona resultó herida tras un tiroteo en la ciudad de Cambridge, donde un sujeto fue visto portando un arma semiautomática.

Según reportes de la Policía Estatal de Massachusetts, los hechos ocurrieron a las 13:20 horas, cuando el individuo abrió fuego en la calle Memorial Drive.

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De acuerdo con la información entregada, se desplegó un amplio operativo en la zona y se cerraron diversos tramos de la calle. Además, se pidió a los residentes evitar el área.

Una testigo, identificada como Shannon Young, declaró al sitio WMTW que el arma “definitivamente era semiautomática. Disparaba demasiado rápido como para ser de un solo disparo”.

La Policía de Massachusetts se encuentra investigando las causas del tiroteo.

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