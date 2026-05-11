Pancho Saavedra denuncia suplantación de identidad en el sur de Chile: alertó posible estafa y llamó a la PDI

El animador Francisco “Pancho” Saavedra encendió las alertas entre sus seguidores tras denunciar un presunto caso de suplantación de identidad en el sur de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador advirtió que una persona estaría haciéndose pasar por él para contactar a terceros y contratar servicios de manera fraudulenta.

Según relató el rostro de Lugares que hablan, el hecho estaría ocurriendo en la zona de Puerto Cisnes, en la región de Aysén, donde un sujeto usaría su nombre mediante mensajes y audios. Incluso, el supuesto estafador comenzaría sus contactos diciendo: “Hola, buenas noches, soy Francisco Saavedra”.

El llamado de Pancho Saavedra a la PDI

Ante la situación, Pancho Saavedra decidió exponer el caso públicamente y etiquetar directamente a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar que se revisen los antecedentes.

“Esta persona se está haciendo pasar por mí en Puerto Cisne y es una estafa o quizá qué pretende. @pdi_chile”, escribió el animador en sus redes sociales, buscando alertar tanto a sus seguidores como a posibles víctimas del engaño.

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El caso generó preocupación, especialmente porque el comunicador mantiene un fuerte vínculo con distintas localidades del país gracias a sus programas de viajes y cultura local. Ese reconocimiento podría ser utilizado por terceros para intentar dar credibilidad a contactos falsos.

Hasta el momento, el animador no ha entregado nuevas actualizaciones sobre el avance de la denuncia o eventuales acciones de la policía.