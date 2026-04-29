Alerta en PlayStation: Sony implementa un polémico sistema de validación mensual para juegos digitales

La industria gamer vuelve a remecerse con noticias polémicas que involucran a los gigantes del mercado, esta vez poniendo sobre la mesa la propiedad de lo digital.

Tras años de relativa flexibilidad en comparación con otros ecosistemas, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha comenzado a aplicar una restricción inédita para sus videojuegos digitales.

Se trata de un nuevo sistema de DRM de validación de licencias obligatorio, que debe ser verificado cada 30 días. En la práctica, esto significa que si una consola permanece desconectada de la red por más de un mes, el sistema desactivará automáticamente el acceso a los juegos adquiridos en formato digital.

Enciende las alarmas en la comunidad

Esta particular medida encendió las alarmas entre la comunidad, planteando una interrogante sobre la adquisición de títulos, ya que a pesar de invertir dinero y comprar, los usuarios podrían verse privados de acceder al producto.

La controversia estalló tras reportes de varios usuarios en redes sociales, entre ellos el reconocido modder Lance McDonald, quien puso el tema en la palestra. “Se ha implementado un terrible sistema DRM en todos los juegos digitales de PS4 y PS5. Ahora, cada juego digital que compres requiere una conexión a internet cada 30 días”, detalló.

Aunque inicialmente se especuló con que podría tratarse de un error técnico derivado de una actualización de seguridad, el soporte técnico de PlayStation ha comenzado a confirmar que se trata de una política activa para las compras realizadas a partir del 26 de marzo de 2026 .

¿A qué juegos afecta?

Por el momento, parece haber un respiro para los coleccionistas de larga data. Los títulos digitales adquiridos antes de la fecha de corte (marzo de 2026) parecen estar exentos de este requisito, funcionando bajo el esquema tradicional de licencias permanentes.

Sin embargo, para las nuevas adquisiciones, la situación es distinta, por lo que comprar un videojuego ya no será igual que antes . Esto, considerando la fecha de compra y no de lanzamiento del título.

Aunque en un principio fuentes internas sugirieron que Sony podría haber “estropeado algo accidentalmente mientras corregía un exploit”, la persistencia de la restricción y las respuestas del soporte oficial apuntan a una decisión deliberada.

Incertidumbre y preservación

La medida llega en un momento de especial sensibilidad para el consumidor digital. Organizaciones y movimientos como Stop Killing Games han ganado tracción, argumentando que este tipo de barreras transforman la compra de un producto en un “alquiler condicionado” .

De esta manera, se abren puertas a escenarios muy complejos en caso de que algún usuario sufra desconexiones de internet o incluso una caída masiva. Si bien hoy en día es común conectarse de forma automática e inmediata, la crítica apunta a la forma en que se condiciona una ‘compra’ y la manera en que perdemos control sobre los productos.