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Carabineros detiene a dos sospechosos por agresión a diputado Javier Olivares en Olmué

El legislador del PDG insistió en que la violencia es intolerable y agradeció el apoyo transversal recibido, incluyendo el respaldo del Presidente José Antonio Kast.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

Durante la tarde de este lunes, personal de Carabineros informó la detención de dos personas presuntamente vinculadas a la agresión sufrida por el diputado del Distrito 6, Javier Olivares (PDG), el pasado sábado en la comuna de Olmué.

Aunque la identidad de los arrestados se mantiene bajo reserva, se comunicó que estarían ligados a un club deportivo cuyos miembros habrían propinado golpes de forma sorpresiva al parlamentario durante una actividad social.

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Paralelamente a estas detenciones, el diputado Olivares confirmó desde el Congreso Nacional la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables.

El legislador enfatizó que esta acción legal busca sentar un precedente, recalcando que “la violencia no puede ser tolerable” en el ejercicio de la actividad política ni en ningún ámbito de la sociedad.

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