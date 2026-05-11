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¿Qué hay dentro del nuevo Salón Prat? Los cinco tesoros históricos que regresaron al Palacio de La Moneda

Desde platos rescatados de la Corbeta Esmeralda hasta óleos simbólicos; conozca los elementos que forman parte del renovado espacio de honor en la casa de Gobierno.

Mario Vergara

Prensa presidencial

Prensa presidencial

En una solemne ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, encabezó la reinauguración del Salón Prat. El acto, enmarcado en las celebraciones del Mes del Mar, contó con la presencia de un gabinete ampliado de ministros y del Comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera.

El evento tuvo un cariz íntimo con la participación de Fernando y Trinidad Prat, descendientes del héroe naval, quienes presentaron el libro “Los ancestros Prat. Recuerdos y misterios”, una investigación de Guillermo Prat que recorre más de veinte generaciones de la familia. El Mandatario valoró este esfuerzo por mantener viva la historia de una de las figuras que más ha marcado la identidad de Chile.

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El renovado Salón Prat fue diseñado para albergar cinco piezas fundamentales que simbolizan el sacrificio de Iquique:

  • La pintura “Prat guiado al sacrificio por el genio de la Patria”.
  • Una réplica exacta de su espada.
  • Platos originales rescatados de la Corbeta Esmeralda.
  • Un busto de Arturo Prat.
  • Una réplica a escala de la Corbeta Esmeralda.

En su alocución, el Presidente Kast enfatizó que la apertura de este espacio es un acto de justicia histórica. “Chile no puede olvidar a los hombres que lo hicieron grande”, señaló, subrayando que el salón debe servir como un recordatorio de valores como el honor, la valentía y el servicio desinteresado al país.

La ceremonia reafirmó la línea del Ejecutivo de fortalecer el reconocimiento a los símbolos patrios y a los próceres que cimentaron las instituciones nacionales, integrando a las nuevas generaciones de la familia Prat en el resguardo de este legado.

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