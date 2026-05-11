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Correa recordó la remontada de Colo Colo a la U en el título de 2024 con una polémica frase: “Se cag... todo”

El centrodelantero albo también abordó las críticas que recibió pese a haber sido el goleador del “Cacique” la temporada pasada.

Javier Catalán

FOTO: KARL GRAWE/AGENCIA UNO

FOTO: KARL GRAWE/AGENCIA UNO / Karl Grawe/AgenciaUno

Javier Correa recuperó su mejor nivel en Colo Colo y en los últimos tres partidos ya suma tres goles, todos claves para que los albos consiguieran victorias tanto en la Copa de la Liga como en la Liga de Primera.

Este lunes, el centrodelantero conversó con el área de comunicaciones del “Cacique”, donde se refirió a las críticas que recibió por su irregular cierre de 2025 y también recordó el título obtenido en 2024, marcado por la remontada sobre Universidad de Chile.

“No hay que tomarlas, ni cuando son buenas, ni cuando son malas. Obviamente el examen es en la cancha, y cuando te toca, tienes que mejorar. Si la gente te reclama algo, tienes que mejorar y trabajar. Siempre digo lo mismo: hay que romperse el lomo, porque no es fácil jugar en Colo Colo y sostenerse, porque te exigen día a día”, comenzó señalando el delantero cordobés.

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“El año pasado hice 17 goles. Creo que obviamente se opacó por el rendimiento grupal y porque tuve ocasiones que me marcaron más por haber errado. Pero 17 goles no creo que hayan sido malos; quizás no están a la altura de Colo Colo, pero para un delantero no es malo”, agregó.

Además, también abordó la obtención de la estrella 34 de los albos, donde fue pieza importante en la remontada de 10 puntos sobre la U de Chile, su clásico rival. “Era como una carrera, para ver quién se cansaba primero y, como dicen siempre, ‘de atrás pica el indio’. Les picamos la nuca y ahí se cagó todo. Una vez que nos vieron atrás, se cayeron. Fue lindo”, cerró Correa.

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