Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa la magnitud y epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 4,7 se registró la tarde de este lunes en la zona norte de Chile, generando percepción en distintos sectores del norte chico del país.

El temblor ocurrió a las 19:16 horas, según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

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De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó a 74 kilómetros al oeste de Taltal, en la región de Antofagasta.