Ganó la Champions con el Milán y ahora se luce en la Kings League con 48 años: hizo volada espectacular

La Kings League se ha convertido en un fenómeno deportivo global, donde muchos exfutbolistas han tenido la oportunidad de volver a mostrar su magia.

Ronaldinho, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko o Javier Saviola son algunos de los ejemplos más famosos de leyendas que han vuelto a tocar un balón durante esta competencia.

A ellos, se sumó el exarquero del AC Milán, Christian Abbiati, quien dejó su nombre en la historia del elenco “Rossonero” donde jugó por 15 temporadas.

El guardameta italiano conquistó ocho títulos, entre ellos la Champions League, una Supercopa de Europa, y tres Serie A. Así también, compartió el arco del Milán con figuras de la talla de Dida, Diego López o un joven Gianluigi Donnarumma antes de su retiro en 2016.

Abbiati se unió al equipo Alpak FC de la Kings League en su edición italiana, y no demoró mucho para volver a mostrar que sigue en forma. Con sus 48 años, tuvo una volada espectacular para sacar un remate que iba en dirección de gol, para los aplausos del público presente.