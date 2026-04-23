;

VIDEO. Ganó la Champions con el Milán y ahora se luce en la Kings League con 48 años: hizo volada espectacular

El arquero italiano disputó 15 temporadas en los “Rossoneros”, donde conquistó ocho títulos.

Felipe Romo

Ganó la Champions con el Milán y ahora se luce en la Kings League con 48 años: hizo volada espectacular

La Kings League se ha convertido en un fenómeno deportivo global, donde muchos exfutbolistas han tenido la oportunidad de volver a mostrar su magia.

Ronaldinho, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko o Javier Saviola son algunos de los ejemplos más famosos de leyendas que han vuelto a tocar un balón durante esta competencia.

A ellos, se sumó el exarquero del AC Milán, Christian Abbiati, quien dejó su nombre en la historia del elenco “Rossonero” donde jugó por 15 temporadas.

Revisa también:

ADN

El guardameta italiano conquistó ocho títulos, entre ellos la Champions League, una Supercopa de Europa, y tres Serie A. Así también, compartió el arco del Milán con figuras de la talla de Dida, Diego López o un joven Gianluigi Donnarumma antes de su retiro en 2016.

Abbiati se unió al equipo Alpak FC de la Kings League en su edición italiana, y no demoró mucho para volver a mostrar que sigue en forma. Con sus 48 años, tuvo una volada espectacular para sacar un remate que iba en dirección de gol, para los aplausos del público presente.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad