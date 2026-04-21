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Escándalo en el futbol italiano: prostitución, fiestas VIP y jugadores de la Serie A en la mira tras operativo

La policía italiana desarticuló una red clandestina que habría prestado servicios a clientes de alto nivel, entre ellos, jugadores del AC Milán y el Inter de Milán.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Mondadori Portfolio

Una red clandestina que se dedicaba a explotar la prostitución y a organizar eventos nocturnos fue desarticulada en Milán por la Guardia di Finanza, la fuerza especial de la policía italiana que combate delitos del ámbito económico-financiero.

Se trata de un caso que remece al fútbol italiano, ya que la investigación apunta a que esta organización habría prestado servicios a clientes de alto poder adquisitivo, entre ellos futbolistas de la Serie A.

Según informó el diario La Gazzetta dello Sport, alrededor de 50 jugadores, incluidos algunos futbolistas del AC Milan y del Inter de Milán, estuvieron involucrados como clientes. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer los nombres.

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El operativo, que está siendo investigado por el Tribunal de Milán, terminó con cuatro personas en arresto domiciliario. Los imputados enfrentan cargos por facilitar la prostitución mediante la gestión de servicios de acompañantes, además de lavado de dinero derivado de estas actividades ilícitas.

Servicios sexuales y uso del “gas de la risa”

Desde la Guardia di Finanza explicaron que la organización gestionaba eventos dirigidos a clientes adinerados, donde no solo se ofrecían fiestas privadas, sino también acceso a servicios sexuales. En ese contexto, se identificó además el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, como sustancia recreativa.

Los investigadores sostienen que esta red clandestina operaba bajo la fachada de una agencia de eventos, que durante años organizó fiestas en discotecas mientras paralelamente coordinaba la captación de mujeres, incluidas escorts profesionales.

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