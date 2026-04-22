;

Filtran nombres de futbolistas vinculados a red de explotación sexual en Italia: hay figuras de Inter, Milan y Juventus

Varios jugadores de renombre internacional aparecen ligados al escándalo que sacude al fútbol italiano. El caso también salpica a un piloto de Fórmula 1.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Giuseppe Bellini

El fútbol italiano enfrenta uno de los escándalos extradeportivos más impactantes y polémicos de los últimos años, luego de que la Guardia di Finanza, la fuerza especial de la policía italiana que combate delitos del ámbito económico-financiero, desarticulara una red de explotación sexual y gestión de eventos nocturnos orientada a deportistas de alto rendimiento.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la red operaba desde la ciudad italiana Cinisello Balsamo y utilizaba el nombre “Made_luxury_concierge” en Instagram para captar a sus clientes, quienes eran principalmente figuras de alto poder adquisitivo, entre ellos futbolistas de la Serie A.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a los documentos judiciales publicados por el mismo medio, el servicio ofrecía un “paquete completo”: cenas exclusivas en los mejores restaurantes de Milán, acceso VIP a discotecas y encuentros sexuales en hoteles de cinco estrellas o departamentos privados de lujo.

La lista de jugadores implicados en el escándalo sexual en el fútbol italiano

Al margen de la gravedad del caso, lo que más ha sacudido a la opinión pública es la magnitud de los nombres involucrados. Aunque los futbolistas no están imputados, ya que la causa se centra en los organizadores, en los expedientes aparecen entre 50 y 70 jugadores vinculados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo y Verona.

A través de filtraciones de la prensa italiana, trascendieron nombres que figuran en las contrataciones de estos servicios, tales como Dean Huijsen (Real Madrid), Víctor Osimhen (Galatasaray), Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli), Samuele Ricci (Milan) y hasta Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini.

En el listado también aparecen otros apellidos de peso que militaron en el fútbol italiano como Bastoni, Bellano, Blisseck, De Winter, Giroud, Coutinho, Hakimi, Leao, Malino, Menez, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse, Petagna, Ranocchia, Ruggeri, Skriniar, Vicario y Zortea.

Pero el caso no solo se limitaba al fútbol. Las escuchas telefónicas también revelaron diálogos que salpican al mundo del automovilismo: “Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que quiere una chica a pago, ¿podemos encontrarla?”, se escucha en una de las grabaciones de la investigación, lo que confirma que el alcance de la red llegaba hasta las esferas más altas del deporte mundial.

Cabe destacar que el operativo, a cargo del Tribunal de Milán, terminó con cuatro personas en arresto domiciliario, aunque ninguno de ellos corresponde a los deportistas mencionados. Los imputados enfrentan cargos por facilitar la prostitución mediante la gestión de servicios de acompañantes, además de lavado de dinero derivado de estas actividades ilícitas.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad