Filtran nombres de futbolistas vinculados a red de explotación sexual en Italia: hay figuras de Inter, Milan y Juventus

El fútbol italiano enfrenta uno de los escándalos extradeportivos más impactantes y polémicos de los últimos años, luego de que la Guardia di Finanza, la fuerza especial de la policía italiana que combate delitos del ámbito económico-financiero, desarticulara una red de explotación sexual y gestión de eventos nocturnos orientada a deportistas de alto rendimiento.

Según informó La Gazzetta dello Sport, la red operaba desde la ciudad italiana Cinisello Balsamo y utilizaba el nombre “Made_luxury_concierge” en Instagram para captar a sus clientes, quienes eran principalmente figuras de alto poder adquisitivo, entre ellos futbolistas de la Serie A.

De acuerdo a los documentos judiciales publicados por el mismo medio, el servicio ofrecía un “paquete completo”: cenas exclusivas en los mejores restaurantes de Milán, acceso VIP a discotecas y encuentros sexuales en hoteles de cinco estrellas o departamentos privados de lujo.

La lista de jugadores implicados en el escándalo sexual en el fútbol italiano

Al margen de la gravedad del caso, lo que más ha sacudido a la opinión pública es la magnitud de los nombres involucrados. Aunque los futbolistas no están imputados, ya que la causa se centra en los organizadores, en los expedientes aparecen entre 50 y 70 jugadores vinculados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Sassuolo y Verona.

A través de filtraciones de la prensa italiana, trascendieron nombres que figuran en las contrataciones de estos servicios, tales como Dean Huijsen (Real Madrid), Víctor Osimhen (Galatasaray), Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli), Samuele Ricci (Milan) y hasta Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini.

En el listado también aparecen otros apellidos de peso que militaron en el fútbol italiano como Bastoni, Bellano, Blisseck, De Winter, Giroud, Coutinho, Hakimi, Leao, Malino, Menez, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse, Petagna, Ranocchia, Ruggeri, Skriniar, Vicario y Zortea.

Pero el caso no solo se limitaba al fútbol. Las escuchas telefónicas también revelaron diálogos que salpican al mundo del automovilismo: “Tengo un amigo piloto de Fórmula 1 que quiere una chica a pago, ¿podemos encontrarla?”, se escucha en una de las grabaciones de la investigación, lo que confirma que el alcance de la red llegaba hasta las esferas más altas del deporte mundial.

Cabe destacar que el operativo, a cargo del Tribunal de Milán, terminó con cuatro personas en arresto domiciliario, aunque ninguno de ellos corresponde a los deportistas mencionados. Los imputados enfrentan cargos por facilitar la prostitución mediante la gestión de servicios de acompañantes, además de lavado de dinero derivado de estas actividades ilícitas.