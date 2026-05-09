Tenerife recibirá crucero con hantavirus pese a rechazo de autoridades de Canarias: habrá apoyo militar y de la OMS

El Gobierno de España confirmó que las Islas Canarias recibirán finalmente al crucero MV Hondius, embarcación afectada por un brote de hantavirus que mantiene bajo alerta a autoridades sanitarias internacionales tras la muerte de pasajeros y la detección de nuevos contagios a bordo.

La decisión fue adoptada durante la madrugada de este domingo luego de que el Ejecutivo español interviniera directamente ante la negativa inicial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien había solicitado que parte de los pasajeros fueran redistribuidos en vuelos hacia otros destinos para evitar el desembarco en Tenerife.

El crucero, cuyos pasajeros se encuentran actualmente asintomáticos según las autoridades sanitarias, arribará a la zona de Granadilla de Abona y permanecerá fondeado lejos de la costa. Desde allí, grupos reducidos de pasajeros y tripulantes serán evacuados mediante lanchas militares hacia un puerto industrial aislado del flujo turístico.

La operación contará además con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad debido a la preocupación internacional generada por el brote de la cepa Andes del hantavirus, una variante característica de América Latina.

OMS y ejército español supervisarán evacuación del MV Hondius

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que viajará personalmente a Tenerife para supervisar el operativo sanitario.

“Llegué a España, donde me uniré a altos funcionarios del gobierno en una misión a Tenerife para supervisar el desembarco seguro de los pasajeros”, escribió el representante de la OMS en redes sociales.

Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, aseguró que las autoridades ya tenían preparado el procedimiento para recibir la embarcación. Según detalló, cerca de 150 pasajeros y parte de la tripulación serán trasladados en grupos reducidos por efectivos del ejército hasta el puerto de Granadilla, ubicado en una zona industrial alejada de turistas y viajeros.

Las autoridades también precisaron que ni el equipaje ni el cuerpo de una de las personas fallecidas serán desembarcados en Canarias y permanecerán a bordo del barco junto a parte de la tripulación.

Mientras tanto, desde la OMS buscaron transmitir tranquilidad a la población local frente al despliegue sanitario. “Sé que están preocupados, pero esto no es otro covid-19”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El caso del MV Hondius continúa concentrando atención internacional debido a que el brote involucra la cepa Andes del hantavirus, conocida por su capacidad de transmisión entre personas.