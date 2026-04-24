Revelan que ex carabinero fue fiscalizado en un “Night Club” por no querer pagar la cuenta antes de atropellar ebrio y matar a una mujer

Nuevos y reveladores antecedentes surgieron durante la formalización de Ángel Cerna Rojas, el exfuncionario de Carabineros imputado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte tras un accidente en la intersección de San Francisco con Tarapacá. El fiscal jefe de Flagrancia Centro Norte, Fernando Ruiz, detalló una cadena de eventos previa al siniestro que involucró un altercado en un local nocturno y una fiscalización policial que no impidió el fatal desenlace.

Según el relato de la Fiscalía, antes del choque, Cerna Rojas y otros acompañantes concurrieron a un “Night Club” del sector céntrico. En dicho establecimiento, la dueña o regenta presentó una denuncia contra tres personas, incluido el ahora exuniformado, debido a que se negaron a pagar la cuenta del servicio consumido.

El control policial previo

A raíz de la denuncia de la regenta, personal de Carabineros de servicio concurrió al local nocturno. En el lugar, los uniformados realizaron un control de identidad al grupo de sujetos (quienes se encontraban de civil) y lograron que finalmente pagaran la deuda pendiente. Tras dejar constancia del hecho, el personal policial permitió que Cerna Rojas y sus acompañantes se retiraran del sitio.

Fue inmediatamente después de este episodio que el imputado abordó su vehículo y, minutos más tarde, ignoró la señalización de tránsito y colisionó a un auto de aplicación, provocando la muerte de una pasajera colombiana de 20 años.

Falsa denuncia y simulación

La investigación también expuso la conducta del cabo tras la colisión. El fiscal Ruiz detalló que el imputado se presentó en la 20° Comisaría de San Miguel, acompañado por seguridad municipal, para realizar una denuncia falsa. Cerna Rojas intentó simular que su vehículo le había sido sustraído mediante una “encerrona” en el centro de Santiago antes del accidente.

Sin embargo, el personal que recibió el reporte notó de inmediato su estado de ebriedad y las contradicciones en su testimonio. Posteriormente, las cámaras de seguridad incautadas mostraron al imputado en el lugar del siniestro, descendiendo del automóvil para verificar el estado de la víctima antes de darse a la fuga junto a los otros seis funcionarios que, al igual que él, ya fueron dados de baja de la institución.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, manteniendo a Cerna Rojas bajo la cautelar de prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos imputados y la aplicación de la Ley Emilia.