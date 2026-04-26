Contradicciones clave: revelan incoherencias en relato de excarabinero acusado de fatal atropello de mujer en Santiago

24 de abril de 2026/Santiago Audiencia de control de detención en el Centro de Justicia a carabinero por conducir en estado de ebriedad y protagonizar accidente vehicular con resultado de muerte. FOTO: CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO / Cristobal Ramirez

Las contradicciones en el relato del exfuncionario de Carabineros, Ángel Cerna, fueron clave para esclarecer su presunta responsabilidad en el atropello que terminó con la vida de María Alejandra Flores, una joven de 20 años que viajaba en un vehículo de aplicación en Santiago.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de abril en la intersección de Taparacá con San Francisco.

Según la investigación, Cerna conducía en estado de ebriedad junto a otros seis ocupantes, también carabineros, posteriormente desvinculados, cuando impactó el automóvil en el que se trasladaba la víctima. Tras el choque, el grupo huyó sin prestar ayuda.

Horas después, el propio Cerna acudió a una comisaría denunciando haber sido víctima de una encerrona. Sin embargo, su versión comenzó a desmoronarse rápidamente.

De acuerdo con testimonios de funcionarios de turno recogido por T13, el exuniformado entregó relatos inconsistentes sobre lo ocurrido, incluyendo cambios en la historia sobre el origen del supuesto robo y su participación en el accidente.

En un primer momento, señaló que había chocado tras salir de un local nocturno junto a amigos, pero luego modificó su declaración, asegurando que un tercero le habría informado que su vehículo había sido sustraído. Incluso, al ser confrontado por sus superiores, negó directamente su participación en el atropello. Estas inconsistencias, sumadas a los antecedentes recopilados, permitieron establecer su vinculación con el hecho.

Actualmente, Cerna se encuentra en prisión preventiva mientras avanza la investigación, en un caso que ha generado amplio impacto por la gravedad de los hechos y la participación de funcionarios policiales en el incidente.