Confirman muerte de mujer tras choque provocado por carabinero ebrio en Santiago

El mediodía de este viernes se confirmó el fallecimiento de la mujer que había quedado en riesgo vital tras un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la comuna de Santiago Centro.

La víctima viajaba como pasajera en un vehículo de aplicación que fue impactado por un automóvil conducido por un carabinero, quien habría pasado una luz roja y posteriormente se dio a la fuga.

El funcionario policial fue detenido y, según confirmó la Fiscalía, enfrenta cargos por conducción en estado de ebriedad, causar lesiones, ahora con resultado de muerte, y huir del lugar sin prestar ayuda.

De acuerdo con los antecedentes, el uniformado incluso habría intentado engañar a Carabineros, asegurando inicialmente que el vehículo había sido robado, versión que fue descartada tras las primeras diligencias.

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, enfatizó una postura categórica frente al caso: “Estos son hechos excepcionales (…) pero hay tolerancia cero. Las responsabilidades deben ser determinadas por el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.

La investigación continúa en desarrollo, mientras se indaga también la participación de otros ocupantes que habrían escapado tras el impacto.