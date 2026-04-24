;

Confirman muerte de mujer tras choque provocado por carabinero ebrio en Santiago

El funcionario fue detenido y es acusado de manejar ebrio, provocar la muerte de una mujer y no prestar ayuda tras el impacto.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

05 DE MARZO 2023/SANTIAGOFOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

05 DE MARZO 2023/SANTIAGO FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / Lukas Solis

El mediodía de este viernes se confirmó el fallecimiento de la mujer que había quedado en riesgo vital tras un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la comuna de Santiago Centro.

La víctima viajaba como pasajera en un vehículo de aplicación que fue impactado por un automóvil conducido por un carabinero, quien habría pasado una luz roja y posteriormente se dio a la fuga.

El funcionario policial fue detenido y, según confirmó la Fiscalía, enfrenta cargos por conducción en estado de ebriedad, causar lesiones, ahora con resultado de muerte, y huir del lugar sin prestar ayuda.

Revisa también

ADN

De acuerdo con los antecedentes, el uniformado incluso habría intentado engañar a Carabineros, asegurando inicialmente que el vehículo había sido robado, versión que fue descartada tras las primeras diligencias.

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, enfatizó una postura categórica frente al caso: “Estos son hechos excepcionales (…) pero hay tolerancia cero. Las responsabilidades deben ser determinadas por el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.

La investigación continúa en desarrollo, mientras se indaga también la participación de otros ocupantes que habrían escapado tras el impacto.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad