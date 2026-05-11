Figura de la Liga de Primera sufre rotura de ligamentos y se pierde el resto de la temporada

Deportes Limache está siendo la gran revelación del fútbol chileno, liderando la Liga de Primera durante varias fechas y ahora escoltando a Colo Colo a solo tres puntos de la cima.

El equipo dirigido por Víctor Rivero se ha consolidado como uno de los más competitivos del torneo, principalmente gracias a su poder ofensivo, siendo el conjunto más goleador tras 11 jornadas disputadas.

Sin embargo, este lunes se confirmó una terrible noticia para los “tomateros”, ya que Ramón Martínez, una de las figuras defensivas del plantel, sufrió una gravísima lesión.

Según informó la periodista Francisca Vargas, el volante paraguayo sufrió una rotura de ligamento cruzado y está a la espera de nuevos exámenes para determinar si también existe compromiso meniscal.

El exjugador de Atlético Mineiro y Libertad será operado en los próximos días y ya es un hecho que se perderá el resto de la temporada. Un golpe durísimo para Deportes Limache, considerando que Martínez había disputado todos los partidos del cuadro “tomatero” en la Liga de Primera.