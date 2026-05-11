Este lunes se formalizó la renuncia del subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, luego de un quiebre definitivo con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao. Aunque el Ejecutivo pretendía aplazar el anuncio, el exsubsecretario acudió a las dependencias ministeriales para despedirse de los funcionarios, coincidiendo con el retorno de Lincolao desde su gira por Estados Unidos.

El origen de la ruptura se sitúa el pasado 30 de abril, cuando la ministra instruyó a Araos la ejecución de un plan de desvinculaciones que afectaba a 40 personas, aproximadamente el 30% de la dotación total del ministerio.

Rafael Araos se negó tajantemente a firmar los despidos, lo que generó una crisis que quedó en pausa mientras la ministra participaba en el programa “Choose Chile” junto al canciller en Norteamérica, consigna La Tercera.

Impacto en la gestión y ambiente laboral

La salida de Araos provocó un efecto dominó en las jefaturas de la repartición, según confirmó el medio citado. Junto a él, concretaron su renuncia:

Camila Skewes , jefa de gabinete de la subsecretaría.

, jefa de gabinete de la subsecretaría. Alejandra Tagle, jefa de la División Jurídica.

Este éxodo de directivos representa un desafío crítico para la ministra Lincolao, quien recientemente había fusionado los gabinetes del ministerio y la subsecretaría bajo una política de ahorro fiscal, quedándose ahora sin sus principales colaboradores estratégicos.

Desde La Moneda señalaron que el Presidente de la República “aceptó este lunes la renuncia de Rafael Araos, subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecemos su trabajo durante este período y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos“.

Además confirmaron que en reemplazo de Araos asumirá de forma subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como directora de Tecnologías Emergentes.

Finalmente aseguraron que “el Ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas. ”