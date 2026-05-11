“¡Dijo Chile!“: redes sociales celebran referencia a nuestro país en Euphoria

La serie de HBO, Euphoria, estrenó esta semana un nuevo capítulo de su tercera temporada, el que incluyó una particular mención a Chile.

Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que el personaje Maddie Pérez, interpretado por Alexa Demie, hiciera referencia a nuestro país.

“Annie trajo a su maldito bulldog y ahora hay diarrea por todas partes. Es como un campo minado chileno aquí”, dijo Maddie Pérez.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la inesperada referencia a Chile.

Chile mentioned in euphoria — Nico (@wer3ntmine2lose) May 11, 2026

referencia a chile en el nuevo capitulo de euphoria, ni siquiera se porque pero dice chile — fran (@satiroo0o) May 11, 2026