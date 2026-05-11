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“¡Dijo Chile!“: redes sociales celebran referencia a nuestro país en Euphoria

En el nuevo capítulo de la serie de HBO un personaje mencionó al país.

Nicolás Lara Córdova

“¡Dijo Chile!“: redes sociales celebran referencia a nuestro país en Euphoria

La serie de HBO, Euphoria, estrenó esta semana un nuevo capítulo de su tercera temporada, el que incluyó una particular mención a Chile.

Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que el personaje Maddie Pérez, interpretado por Alexa Demie, hiciera referencia a nuestro país.

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“Annie trajo a su maldito bulldog y ahora hay diarrea por todas partes. Es como un campo minado chileno aquí”, dijo Maddie Pérez.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la inesperada referencia a Chile.

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