“¡Dijo Chile!“: redes sociales celebran referencia a nuestro país en Euphoria
En el nuevo capítulo de la serie de HBO un personaje mencionó al país.
La serie de HBO, Euphoria, estrenó esta semana un nuevo capítulo de su tercera temporada, el que incluyó una particular mención a Chile.
Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que el personaje Maddie Pérez, interpretado por Alexa Demie, hiciera referencia a nuestro país.
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“Annie trajo a su maldito bulldog y ahora hay diarrea por todas partes. Es como un campo minado chileno aquí”, dijo Maddie Pérez.
Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la inesperada referencia a Chile.
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