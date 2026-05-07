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Vacuna chilena hecha con proteína del “loco” muestra prometedores avances contra el cáncer de piel

El tratamiento fue probado en 17 pacientes con melanoma avanzado en el Hospital Salvador.

Javiera Rivera

Vacuna chilena hecha con proteína del “loco” muestra prometedores avances contra cáncer de piel

Vacuna chilena hecha con proteína del “loco” muestra prometedores avances contra cáncer de piel

Una vacuna terapéutica desarrollada en Chile y formulada con una proteína derivada del “loco” mostró resultados prometedores en pacientes con melanoma metastásico avanzado, uno de los cánceres de piel más agresivos.

Se trata de TRIMELVax, una inmunoterapia creada por la empresa biotecnológica Oncobiomed junto a investigadores de la Universidad de Chile, cuyo primer ensayo clínico en humanos tuvo señales de actividad contra la enfermedad.

El estudio fue aplicado a 17 pacientes del Hospital del Salvador que habían dejado de responder a tratamientos convencionales. Según los resultados publicados en la revista British Journal of Cancer, la vacuna logró una tasa de control de la enfermedad cercana al 41%.

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Además, uno de los pacientes presentó regresión de metástasis pulmonares, mientras otros seis consiguieron estabilizar el avance del cáncer.

La tecnología utiliza extractos de células tumorales y un adyuvante derivado de la hemocianina del molusco chileno concholepas concholepas, conocido como “loco”. El fin es estimular al sistema inmune para que reconozca y ataque las células cancerosas.

Los científicos también detectaron respuestas inmunológicas en los pacientes tratados, como un aumento de células T activas, lo que indicaría que el sistema inmune reaccionó frente al tratamiento.

Sin embargo, los investigadores recalcaron que será necesario realizar este tipo de estudios clínicos de forma más amplia para confirmar los resultados obtenidos.

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