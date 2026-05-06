Estudio advierte que este hábito al dormir duplica el riesgo de sufrir eventos cardíacos graves / RUNSTUDIO

Un estudio de la Universidad de Oulu, en Finlandia, identificó que un hábito del sueño podría duplicar el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves.

Se trata de dormir a deshora , es decir, mantener horarios irregulares para acostarse, lo que se asocia a un mayor riesgo de problemas cardíacos, especialmente en personas que duermen menos de ocho horas.

La investigación siguió a 3.231 personas nacidas en el norte de Finlandia en 1966. A los 46 años se registraron sus patrones de sueño y luego se hizo un seguimiento de su salud durante más de una década.

Durante el periodo de análisis, se detectó que 128 participantes (4%) presentaron eventos cardiovasculares graves. Los resultados mostraron que la irregularidad en los horarios de sueño aumentaba significativamente el riesgo.

En cambio, quienes mantenían rutinas más estables presentaron una mejor salud cardiovascular, mientras que la variación en la hora de despertar no mostró un impacto relevante.

Según los investigadores, esto se explicaría por la relación entre los hábitos de sueño y los ritmos circadianos, que regulan funciones clave del sistema cardiovascular.

“Estos hallazgos sugieren que la regularidad en la hora de acostarse puede ser especialmente importante para la salud del corazón”, señaló la investigadora Laura Nauha.