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VIDEO. Al menos 35 viviendas dañadas por explosión en São Paulo: reportan un fallecido y tres lesionados

Una empresa constructora dañó un gasoducto provocando una fuerte explosión.

Nicolás Lara Córdova

TV GLOBO

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Una explosión afectó durante la tarde de este lunes a una zona residencial ubicada en el sector oeste de São Paulo, Brasil.

Según información entregada por el Departamento de Bomberos de São Paulo, la explosión se originó luego de que una empresa constructora dañara un gasoducto.

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En el último reporte, se informó que 35 propiedades resultaron afectadas. Además, un hombre de 45 años fue hallado muerto en el lugar y otras tres personas fueron rescatadas.

Hasta el momento, bomberos de São Paulo continúan trabajando en la zona removiendo escombros y buscando posibles heridos.

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