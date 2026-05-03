Hija de Nelson Acosta denuncia abandono judicial: “Mi padre necesita ayuda urgente”

La hija del exentrenador de la selección chilena, Nelson Acosta, realizó una emotiva denuncia pública sobre la compleja situación que enfrenta su padre, quien requiere cuidados especiales pero no puede acceder a sus propios recursos debido a trabas judiciales y bancarias.

Según relató Silvana Acosta, en un video difundido a través de sus redes sociales, el 5 de abril de 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que Nelson Acosta necesita cuidados y protección, conminando al Tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a agilizar los procesos para obtenerlos.

“Más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor”, denunció la hija del exentrenador, quien explicó que pese a que su padre cuenta con recursos propios fruto de su trabajo, estos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria.

Uno de los puntos más graves de la denuncia apunta al curador Ad Litem, la persona independiente que el tribunal asigna para defender los intereses de personas que requieren protección especial.

“En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, afirmó Silvana Acosta, quien tuvo que solicitar un crédito bancario personal para costear la atención de su padre.

Necesidad urgente de traslado a Santiago

La situación se ha tornado crítica debido a que Nelson Acosta se encuentra en su casa en el campo, en San Vicente de Tagua Tagua, donde no cuenta con los servicios médicos y de cuidado especializado que requiere.

“Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo porque San Vicente no cuenta con las necesidades que mi papá tiene”, explicó su hija.

Silvana Acosta denunció que su padre es propietario de oficinas que arrienda y casas donde viven familiares, pero que “ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá como legalmente debería ser”, lo que agrava aún más la imposibilidad de costear los cuidados necesarios, apuntando a hacer un llamado público para que las instituciones respondan ante el presente que vive quien llevara a la selección chilena al Mundial de Francia 1998.