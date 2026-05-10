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VIDEOS. “Van Gogh se habría cortado las dos orejas”: brutal reacción en redes al regreso de Amaia Montero

El primer show de la gira 2026 de La Oreja de Van Gogh desató comentarios divididos por el desempeño vocal de la histórica cantante.

Nelson Quiroz

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El esperado regreso de La Oreja de Van Gogh junto a Amaia Montero desató una ola de nostalgia, emoción y también durísimas críticas tras el primer concierto de la gira “Tantas cosas que contar Tour 2026” en el Bizkaia Arena de Bilbao.

Ante más de 18 mil asistentes, la histórica vocalista volvió al escenario con la banda después de 19 años fuera del grupo.

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Sin embargo, el reencuentro quedó marcado por cuestionamientos a su desempeño vocal, problemas de sonido y una avalancha de comentarios en redes sociales.

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Durante el show, Montero incluso se sinceró frente al público: “Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí”. La cantante reconoció haber atravesado complejos momentos personales antes de regresar a los escenarios.

Pese a la emoción del reencuentro, varios asistentes y usuarios en redes apuntaron directamente a las desafinaciones de la artista en canciones emblemáticas como “Muñeca de trapo”, “Deseo cosas imposibles” y su versión de “Nothing Compares 2 U”.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante “La niña que llora en tus fiestas”, cuando Amaia debió acercarse al equipo técnico en medio de aparentes fallas en los monitores de sonido.

Las reacciones no tardaron en viralizarse. “Desafina más que yo”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “Van Gogh se habría cortado las dos orejas para no escuchar esto”. También hubo comparaciones con Leire Martínez, exvocalista del grupo, con mensajes como “La fuerza de la voz de Leire le da mil vueltas a eso”.

Otros usuarios, en cambio, defendieron el regreso de Montero y celebraron el componente emocional del concierto. “Amaia es otra cosa”, comentó un asistente, mientras fanáticos destacaron que “la gente salió dando palmas con las orejas”.

La gira continuará ahora en Madrid antes de seguir por otras ciudades españolas. Pese a las críticas, el tour ya ha vendido cientos de miles de entradas y consolida uno de los regresos más mediáticos del pop español reciente.

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