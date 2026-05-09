“Un rol superdifícil: un militar que pretende sacar a Pinochet de Londres”: Alfredo Castro adelanta su papel en “Impunity”

El actor Alfredo Castro fue una de las figuras que marcó la alfombra roja de los Premios Platino 2026, donde abordó su nuevo desafío cinematográfico en Impunity, el ambicioso thriller político del director chileno Felipe Gálvez sobre la detención de Augusto Pinochet en Londres.

Durante su paso por la ceremonia realizada en Riviera Maya, México, el artista nacional confirmó detalles de su participación en la cinta, que contará con las estrellas de Hollywood Sebastian Stan y Ana de Armas.

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“Me toca hacer un rol superdifícil: defender a un militar que pretende sacar a Pinochet de Londres, que es una historia real”, explicó el actor, destacando además que ya leyó la quinta versión del guion.

"Es un muy buen guion, y estoy muy feliz porque Felipe filma muy bien, filma de muy corazón, es un gran cineasta. Me encanta trabajar con él", sumó sobre el creativo con el que ya trabajó en Los Colonos.

Castro también aprovechó la instancia para reflexionar sobre el presente de la industria audiovisual latinoamericana y el rol internacional del cine chileno. “Uno viene representando a un país”, afirmó, agregando que los actores nacionales están siendo cada vez más valorados en producciones internacionales.

El actor, además, manifestó preocupación por los recortes presupuestarios en cultura en Chile. “El cine y el teatro son el reducto de la memoria de un país. Intentar borrar eso me parece muy triste”, señaló, en una crítica directa a las disminuciones en políticas públicas culturales.

En paralelo, reveló nuevos proyectos internacionales, entre ellos una serie filmada en Buenos Aires y otra producción que grabará en Barcelona bajo la dirección de Carlos Marqués-Marcet.

Con cuatro estatuillas Platino en su carrera, Castro aseguró que sus reconocimientos los entiende “más por el cine chileno que por algo personal”, reafirmando su compromiso con la proyección internacional de la industria nacional.