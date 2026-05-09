Fernando Ortiz salda una de sus grandes deudas en la banca de Colo Colo: “El equipo lo sacó adelante”

Colo Colo vino desde atrás este sábado y logró quedarse con un trabajado triunfo por 3-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Se trata de la primera remontada que consigue Fernando Ortiz desde que asumió la banca del “Cacique”. En los partidos previos en que el equipo había comenzado en desventaja, los albos no habían conseguido dar vuelta el marcador, por lo que este triunfo marca un punto de inflexión en la gestión del entrenador argentino.

Sobre esta situación, el DT habló en conferencia de prensa y señaló: “A mí me gustaron los noventa y pico minutos que se jugaron. Mañana me sentaré a analizar el partido completo, pero en el primer tiempo, ¿cuántas ocasiones tuvo el rival como para irse al entretiempo ganando uno a cero? Muy pocas".

“¿Y cuántas situaciones nosotros tuvimos para poder concretar? Muchísimas. Entonces, en líneas generales, creo que hicimos un buen partido. A veces las situaciones de juego injustas te ponen en una situación donde tenemos que tomar determinaciones, carácter. El equipo lo sacó adelante, dieron vuelta un resultado y teníamos que sumar. Estamos ahí en plena competencia", agregó.

En esa línea, Ortiz abordó el efecto que este triunfo tiene en la confianza de su proceso al mando del equipo. “Me enfoco en el día a día. En una institución tan grande, a veces el disgusto es algo que puede estar. Yo estoy tranquilo con lo que hago. Más allá de que si los resultados hoy me avalan el trabajo, yo sigo insistiendo en que trabajo para que día a día se vea un mejor Colo Colo".

Por último, el entrenador de Colo Colo adelantó el duelo pendiente ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, a disputarse el próximo miércoles en el norte del país. “Siempre hay algo por mejorar. Revisaremos de nuevo los noventa y pico minutos y el día lunes retocaremos muy poco porque se aproxima un partido difícil como es Coquimbo”, concluyó.