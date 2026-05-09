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VIDEO. Un ex Colo Colo silencia La Bombonera con este golazo y elimina a Boca Juniors: batacazo en Argentina

Leonardo Gil fue una de las figuras de la victoria de Huracán, que dejó en el camino al cuadro xeneize en los octavos de final del Torneo Apertura.

Bastián Lizama

@ESPN

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Boca Juniors, con Williams Alarcón en el banco y sin el lesionado Carlos Palacios, quedó eliminado del Torneo Apertura de Argentina tras caer por 3-2 ante Huracán en duelo válido por los octavos de final del certamen que se jugó en La Bombonera.

Uno de los goleadores de la noche fue Leonardo Gil, exvolante de Colo Colo, quien abrió el marcador al minuto 5 con un verdadero golazo que silenció por completo a la hinchada del “Xeneize”.

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El empate llegó recién a los 87 minutos. Milton Giménez anotó el 1-1 tras una jugada revisada por el VAR, que validó el tanto luego de una revisión por posible mano. La jugada contó con la complicidad del exarquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, que a esa altura era una de las figuras del partido.

Con la igualdad, el partido se extendió al alargue, instancia donde el “Globo” dio el golpe definitivo con dos penales convertidos por el paraguayo Oscar Romero (94′ y 103′). Sobre el final, su hermano Ángel Romero (116′) descontó para Boca, pero el tanto resultó insuficiente y el equipo xeneize dijo adiós al certamen.

En el otro partido de la jornada, el chileno Matías Catalán fue titular y jugó los 90 minutos en la caída de Talleres por 1-0 ante Belgrano, resultado que dejó fuera de competencia a “la T” ante su clásico rival.

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