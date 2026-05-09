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Prisión preventiva para joven detenido con arma y municiones afuera de Duoc UC en Maipú

El imputado de 18 años intentó escapar al ver a Carabineros y fue formalizado por infracción a la Ley de Armas.

Nelson Quiroz

Formalización

Formalización / Lukas Solis

En prisión preventiva quedó un joven de 18 años detenido tras ser sorprendido portando armamento y municiones en las inmediaciones de la sede de Duoc UC en la comuna de Maipú.

La medida cautelar fue decretada por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el imputado fuera formalizado por infracción a la Ley de Armas.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del viernes, cerca de las 18:15 horas, luego de que personal de seguridad del recinto educacional alertara a Carabineros sobre un individuo que presuntamente portaba un arma y realizaba transacciones de droga en las afueras del establecimiento, ubicado en el sector de Avenida 5 de Abril.

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Tras la denuncia, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 29ª Comisaría de Maipú llegaron al lugar para realizar diligencias. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó escapar e incluso habría tratado de deshacerse de parte de las especies que llevaba consigo.

Sin embargo, fue alcanzado y detenido por funcionarios policiales antes de ingresar al recinto estudiantil.

Durante la revisión de sus pertenencias, Carabineros encontró un arma a fogueo apta para disparar, además de cartuchos calibre 12 para escopeta y munición calibre 9 milímetros.

De acuerdo con información policial, el imputado es de nacionalidad chilena, no mantiene antecedentes penales y tampoco tendría vínculo académico con la sede de Duoc UC.

El mayor Luis Segura, comisario de la 29ª Comisaría de La Farfana, explicó que el operativo se enmarca en el trabajo preventivo que mantiene Carabineros junto a establecimientos educacionales ante denuncias relacionadas con armas o amenazas en sectores escolares y universitarios.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, mientras el acusado permanecerá privado de libertad durante el desarrollo de las diligencias.

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