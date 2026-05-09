El Betis ganaba 2-0 un duelo clave para entrar a la Champions, pero un cierre de pesadilla cambió todo: lo sufre Pellegrini

El Real Betis de Manuel Pellegrini resignó dos puntos clave en su lucha por clasificar a la próxima Champions League. En un partido increíble por la fecha 35 de la Liga de España, el equipo del “Ingeniero” desperdició una ventaja de dos goles y terminó igualando 2-2 ante la Real Sociedad en su visita al Estadio de Anoeta.

El partido comenzó con un Betis dominante. A los 39 minutos, Antony abrió el marcador con un remate desde fuera del área que se coló por el palo izquierdo de Álex Remiro. Los locales intentaron reaccionar, pero sin mucho éxito en la primera mitad, que terminó con una ventaja para los visitantes por 1-0.

En la segunda mitad, el conjunto verdiblanco tomó una ventaja aún más cómoda. A los 47′, Abde Ezzalzouli anotó el 2-0 con un remate cruzado tras una gran jugada individual. Todo parecía que los de Manuel Pellegrini tenían el partido bajo control.

Sin embargo, la Real Sociedad no se rindió y descontó a los 79′ por medio de Orri Óskarsson, con un potente disparo que se coló en el ángulo izquierdo de Álvaro Valles, poniendo el 1-2 en el marcador.

La esperanza se encendió para los locales y el Betis se vio superado por el ímpetu de su rival. En los descuentos, Mikel Oyarzabal ejecutó un penal cuando el reloj marcaba 90+1′ y convirtió 2-2. Antes de este gol, el VAR le había anulado dos goles a la Real Sociedad, lo que pudo haber complicado aún más el panorama del elenco de Sevilla.

El resultado dejó un sabor amargo para el Betis de Pellegrini, que sigue en el quinto lugar de la tabla con 54 puntos y, por ahora, está clasificando a la próxima Champions. Eso sí, la diferencia sobre el Celta de Vigo se redujo a solo cuatro unidades, cuando restan nueve puntos en disputa.