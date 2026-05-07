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Pellegrini, a un paso de hacer historia con el Betis: la opción de dirigir a La Roja se sigue alejando

El “Ingeniero” tiene prácticamente asegurada la clasificación a la Champions League con el cuadro sevillano y, con ello, también su continuidad en el club.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Uno de los mayores logros de Manuel Pellegrini con el Real Betis podría estar muy cerca de concretarse, aunque al mismo tiempo las opciones de verlo dirigiendo a La Roja también parecen alejarse.

Este jueves, el Rayo Vallecano avanzó a la final de la Conference League tras derrotar al Racing de Estrasburgo en semifinales. Con ese resultado, aseguró que La Liga obtenga una quinta plaza para la próxima Champions League, superando a Alemania en la pelea por los cupos extra.

Gracias a este escenario, el Betis tiene prácticamente asegurada su clasificación a la próxima Champions League. Actualmente marcha quinto y le lleva seis puntos de ventaja al Celta de Vigo, cuando solo restan seis unidades por disputar. Un empate o una caída del elenco gallego bastaría para sellar el objetivo.

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¿Por qué esto afecta a un posible arribo de Pellegrini a La Roja?

El propio Pellegrini ha señalado en varias ocasiones que clasificar a la Champions League con el Betis sería un logro histórico, considerando que el club solo ha disputado una vez el torneo en toda su historia.

Aunque durante el último mes su continuidad estuvo en duda tras la eliminación en Europa League, desde la dirigencia del conjunto sevillano solo evaluaban una salida si el equipo quedaba fuera de todas las competiciones internacionales, escenario que podía abrirle una puerta a la selección chilena.

Sin embargo, el gran cierre de temporada del Betis cambió completamente el panorama y ahora el “Ingeniero” está a solo un paso de asegurar la clasificación a Champions, por lo que no existirían razones deportivas para una salida del club español.

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