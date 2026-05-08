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David Bisbal regresa a Chile: fecha del concierto y valor de las entradas

El cantante español tras dos años de ausencia en los escenarios chilenos con un nuevo tour.

Felipe Romo

David Bisbal regresa a Chile: fecha del concierto y valor de las entradas

David Bisbal confirmó que regresará a Chile en su nueva gira “Tour Eternos 2026″, donde revivirá sus antiguos éxitos que lo catapultaron a la fama en los inicios de los 2000 y sus nuevos hits.

El cantante español se presentará el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena a las 21:00 horas.

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La preventa de las entradas estará disponible a partir del 11 de mayo, para que posteriormente se habilite la venta general el próximo 13 del mismo mes a través de la plataforma PuntoTicket.

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Los valores de los tickets para ver al compositor europeo rondaran entre los 60 mil y 80 mil pesos, dependiendo de la posición elegida por el comprador.

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