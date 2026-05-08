“Al igual que ustedes, estamos en shock”: María José Quintanilla sorprende con anuncio de segunda fecha en Movistar Arena

Hace unas semanas, María José Quintanilla sorprendió a sus fanáticos al anunciar su primer concierto en solitario en el Movistar Arena.

La artista se presentará el próximo 4 de octubre en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins, lo que provocó la alegría de la artista.

Tras el éxito en la venta de entradas, María José Quintanilla sorprendió a sus fanáticos anunciando un segundo show en el Movistar Arena.

¿Cuándo será la segunda fecha de María José Quintanilla y cuándo se venderán las entradas?

“Al igual que muchos de ustedes estamos en shock”, escribió la cantante en la publicación donde anunció su segunda fecha.

María José Quintanilla se presentará por segunda vez en el Movistar Arena el próximo 13 de octubre.

La venta de entradas será por el sistema Punto Ticket y partirá desde los $17.250 hasta los $67.850. Hasta el cierre de esta nota no hay anuncio de la fecha de la venta de los tickets.