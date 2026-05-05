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Filtran quién es la nueva pareja de Mauricio Pinilla: estuvo casada con un ‘magnate’ y ya viviría con el exfutbolista

“Está muy contenta y feliz con Mauricio”, reportó Adriana Barrientos en un programa de farándula.

Sebastián Escares

Filtran quién es la nueva pareja de Mauricio Pinilla: estuvo casada con un ‘magnate’ y ya viviría con el exfutbolista

Mauricio Pinilla está en el ojo público. Esto, luego de que reportaron que el exjugador de La Roja habría comenzado una nueva relación tras terminar su vínculo amoroso con la madre de sus hijos, Gisella Gallardo.

Así lo dio a conocer Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, en donde relató que el bicampeón de América está en una relación con Vivian Leigh.

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La Leona reportó que “ellos llevan tiempo conociéndose, ellos iban y venían” confesó la modelo y panelista en el programa televisivo. De hecho, la propia Barrientos aseguró que la nueva pareja ya estaría viviendo junta.

¿Quién es la nueva pareja de Pinilla?

Según informó la misma Barrientos, Viviana Leigh vivió en un “palacio enorme” en el sector de La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, cuando estaba casada con un “magnate” nacional.

“Ahora ella está separada y se fue a vivir a un departamento con sus dos hijos. Está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella”, ahondó la Leona.

Incluso, la panelista contó que ambos se conocerían desde la época de la discoteque “Las Urracas”, lugar que era conocido por ser frecuentado por celebridades.

La relación entre Pinilla y Leigh habría avanzado a tal nivel que ella habría tomado la decisión de apoyarlo económicamente, debido a los problemas que acarrea el exfutbolista.

Adriana Barrientos detalló que la nueva pareja del exdelantero tendría en venta un reloj avaluado en más de $20 millones y, con el dinero obtenido, buscaría ayudar a Pinilla.

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