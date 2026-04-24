“La presión que él tiene es muy grande; sabíamos que lo suyo es un proceso y por eso su contrato es largo”

El Elche de Lucas Cepeda y Matías Dituro se alista para un nuevo desafío en La Liga de España. Luego de su valioso triunfo ante el Atlético de Madrid, que le permitió salir momentáneamente de la zona de descenso, el cuadro ilicitano visitará este domingo a Real Oviedo en otro duelo clave por la permanencia.

En la previa del trascendental compromiso, Eder Sarabia, técnico del Elche, se refirió al buen presente de ambos chilenos en el equipo y también tuvo palabras para Arturo Vidal, con quien coincidió en el Barcelona y de quien guarda un grato recuerdo.

Ante la consulta de Eugenio Salinas, corresponsal de ADN Deportes en Europa, el estratega español destacó el rendimiento de Dituro y afirmó que sigue siendo una opción válida para la selección chilena. “Mati ha sido fundamental estos dos años con nosotros, sin ninguna duda”, afirmó de entrada.

“En esos primeros partidos de la temporada pasada tenía dudas, pero es que él con su trabajo, con su compromiso y su liderazgo... O sea, entrena como si tuviera 22 años, como si tuviera que ganárselo absolutamente todo cada día", agregó.

Respecto a si cree que todavía es seleccionable para La Roja, Sarabia sostuvo que “ha dado un paso adelante espectacular, de comprometerse con lo que necesitamos, con ser un líder increíble. Estoy muy tranquilo en la portería, con el caso concreto de Mati, está en primera división, rindiendo muy bien y está para eso. A pesar de la edad, creo que todavía tiene un recorrido muy grande para seguir haciendo cosas importantes".

El momento de Cepeda

Por otro lado, el DT del Elche se refirió al presente de Lucas Cepeda, quien ha sido clave en los últimos triunfos ingresando desde la banca, y abordó la presión que acompaña su rendimiento.

“A veces se nos escapa un poco la dimensión de todo, pero evidentemente la dimensión de Lucas no se ciñe solo a España o Elche, donde quizás la presión pueda ser diferente. Sabemos la carga que supone, porque es uno de los jugadores más referentes de todo un país como Chile y te diría que de Sudamérica también", señaló.

“El foco, la presión y la exigencia que tiene es muy grande. Sabíamos que lo suyo es un proceso y por eso tiene un contrato largo. Estamos convencidos de que todo terminará siendo positivo”, complementó.

Además, abordó el rol que cumple el ex Colo Colo en el equipo. Tiene encima esos recursos de poder ser revulsivo. Previo al último partido, en un ejercicio de tiros al arco, le dije ‘saca ese golpeo que tienes’. Seguramente el que mejor le pega a la pelota de todo el equipo. Ahora cuando está entrando ha sido determinante”, valoró.

Por último, Sarbia se refirió a su relación con Arturo Vidal y explicó que “no hemos hablado, pero creo que por ahí he visto algunos mensajes que ha estado apoyando en varias fotos y demás. Sé que está cerca y que nos desea lo mejor”.