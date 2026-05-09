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VIDEOS. Premios Platino 2026: cómo ver en vivo desde Chile, a qué hora y quiénes son los ganadores

La ceremonia desde México, de la que es parte ADN, reunirá a figuras más importante del cine y las series iberoamericanas.

Nelson Quiroz

Sandra Zeballos

Premios Platino 2026: cómo ver en vivo desde Chile, a qué hora y quiénes son los ganadores

La industria audiovisual iberoamericana vive este sábado 9 de mayo una de sus noches más importantes con la celebración de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026, ceremonia que reconocerá a lo mejor del cine y las series de habla hispana y portuguesa.

La gala se realizará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya de México, y contará con la conducción del actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo.

En Chile, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma Max desde las 20:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzará cerca de las 19:00 horas.

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ADN

La edición 2026 marcará un hito para los Platino, ya que incorporó 12 nuevas categorías técnicas, elevando el total de premios a 36 galardones. Entre las producciones más destacadas aparecen El Eternauta, que lideró las categorías televisivas, y las películas Los domingos, Belén, O Agente Secreto y Sirât.

Previo a la ceremonia, el pasado viernes se llevó a cabo la entrega del Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, reconocido por una trayectoria de más de cuatro décadas en cine y televisión.

Chile también tendrá presencia en la competencia gracias a La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, nominada a Mejor Ópera Prima y Mejor Dirección de Arte por el trabajo de Bernardita Baeza.

La edición 2026 busca consolidar a los Premios Platino como el principal escaparate del audiovisual iberoamericano, en medio del crecimiento global de las producciones en español y portugués.

Ganadores de los Premios Platino 2026

Los ganadores de los Premios Platino 2026 se conocerán una vez iniciada la ceremonia de entrega este 9 de mayo a las 21 horas.

Película iberoamericana de ficción

  • “Aún es de noche en Caracas”
  • “Belén”
  • “Los domingos”
  • “O Agente Secreto”
  • “Sirât”

Película en el género de comedia iberoamericana de ficción

  • “Homo Argentum”
  • “La cena”
  • “Un cabo suelto”
  • “Un poeta”

Película de animación

  • “Decorado”
  • “Kayara”
  • “Olivia y las nubes”
  • “Soy Frankelda”

Película documental

  • “Apocalipsis en los trópicos”
  • “Bajo las banderas, el sol”
  • “Flores para Antonio”
  • “Tardes de soledad”

Mejor ópera prima

  • “La misteriosa mirada del flamenco”
  • “Manas”
  • “No nos moverán”
  • “Sorda”

Premio Platino al cine y educación en valores

  • “Belén”
  • “La mujer de la fila”
  • “Manas”
  • “Sorda”

Mejor dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa – “Los Domingos”
  • Dolores Fonzi – “Belén”
  • Kleber Mendonça Filho – “O Agente Secreto”
  • Oliver Laxe – “Sirât”

Interpretación masculina

  • Alberto San Juan – “La Cena”
  • Guillermo Francella – “Homo Argentum”
  • Ubeimar Rios Gomez – “Un poeta”
  • Wagner Moura – “O Agente Secreto”

Interpretación femenina

  • Blanca Soroa – “Los Domingos”
  • Dolores Fonzi – “Belén”
  • Natalia Reyes – “Aún es de noche en Caracas”
  • Patricia López Arnaiz – “Los Domingos”

Interpretación de reparto masculina

  • Álvaro Cervantes – “Sorda”
  • Edgar Ramírez – “Aún es de noche en Caracas”
  • Juan Minujín – “Los Domingos”
  • Rodrigo Santoro – “O Último Azul”

Interpretación de reparto femenina

  • Camila Pláate – “Belén”
  • Dira Paes – “Manas”
  • Julieta Cardinali – “Belén”
  • Nagore Aramburu – “Los Domingos”

Música original

  • Alejandro Rivas & Gonzalo Prado – “El último blues del croata
  • Aránzazu Calleja – “Maspaloma”
  • Matty Bye & Trío Ramberget – “Un poeta”
  • Tomas Alves Souza & Mateus Alves – “O Agente Secreto”

Mejor guion

  • Alauda Ruiz de Azúa – “Los Domingos”
  • Kleber Mendonça Filho – “O Agente Secreto”
  • Oliver Laxe & Santiago Fillol – “Sirât”
  • Simón Mesa Soto – “Un poeta”

Dirección de montaje

  • Andrés Gil – “Los Domingos”
  • Cristóbal Fernández – “Sirât”
  • Eduardo Serrano & Matheus Farias – “O Agente Secreto”
  • Ricardo Saravia – “Un poeta”

Dirección de arte

  • Bernardita Baeza – “La Misteriosa Mirada del Flamenco”
  • Koldo Vallés – “La cena”
  • Micaela Saiegh – “Belén”
  • Thales Junqueira – “O Agente Secreto”

Dirección de fotografía

  • Bet Rourich – “Los Domingos”
  • Javier Juliá – “Belén”
  • Juan Sarmiento G. – “Un poeta”
  • Mauro Herce – “Sirât”

Dirección de sonido

  • Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas – “Sirât”
  • Eduardo Cáceres – “Cordillera de Fuego”
  • Leandro de Loredo – “Belén”
  • Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo – “Sorda”

Diseño de vestuario

  • Ana Martínez Fesser – “Los Domingos”
  • Helena Sanchís – “La Cena”
  • Lucía Gasconi & Grata Ure – “Belén”
  • Rita Azevedo – “O Agente Secreto”

Efectos especiales

  • Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia – “Los Tigres”
  • Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat – “Belén”
  • Pep Claret – “Sirât”
  • Raúl Luna & Paula Siqueira – “Aún es de noche en Caracas”

Maquillaje y peluquería

  • Ainhoa Eskisabel & Jone Gabarain – “Los Domingos”
  • Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver & Nacho Díaz – “El Cautivo”
  • Martín Macías Trujillo – “O Filho de Mil Homens”
  • Nuno Esteves & Teresa Dias – “As Meninas Exemplares”

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