VIDEOS. Premios Platino 2026: cómo ver en vivo desde Chile, a qué hora y quiénes son los ganadores
La ceremonia desde México, de la que es parte ADN, reunirá a figuras más importante del cine y las series iberoamericanas.
La industria audiovisual iberoamericana vive este sábado 9 de mayo una de sus noches más importantes con la celebración de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026, ceremonia que reconocerá a lo mejor del cine y las series de habla hispana y portuguesa.
La gala se realizará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya de México, y contará con la conducción del actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo.
En Chile, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma Max desde las 20:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzará cerca de las 19:00 horas.
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La edición 2026 marcará un hito para los Platino, ya que incorporó 12 nuevas categorías técnicas, elevando el total de premios a 36 galardones. Entre las producciones más destacadas aparecen El Eternauta, que lideró las categorías televisivas, y las películas Los domingos, Belén, O Agente Secreto y Sirât.
Previo a la ceremonia, el pasado viernes se llevó a cabo la entrega del Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, reconocido por una trayectoria de más de cuatro décadas en cine y televisión.
Chile también tendrá presencia en la competencia gracias a La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, nominada a Mejor Ópera Prima y Mejor Dirección de Arte por el trabajo de Bernardita Baeza.
La edición 2026 busca consolidar a los Premios Platino como el principal escaparate del audiovisual iberoamericano, en medio del crecimiento global de las producciones en español y portugués.
Ganadores de los Premios Platino 2026
Los ganadores de los Premios Platino 2026 se conocerán una vez iniciada la ceremonia de entrega este 9 de mayo a las 21 horas.
Película iberoamericana de ficción
- “Aún es de noche en Caracas”
- “Belén”
- “Los domingos”
- “O Agente Secreto”
- “Sirât”
Película en el género de comedia iberoamericana de ficción
- “Homo Argentum”
- “La cena”
- “Un cabo suelto”
- “Un poeta”
Película de animación
- “Decorado”
- “Kayara”
- “Olivia y las nubes”
- “Soy Frankelda”
Película documental
- “Apocalipsis en los trópicos”
- “Bajo las banderas, el sol”
- “Flores para Antonio”
- “Tardes de soledad”
Mejor ópera prima
- “La misteriosa mirada del flamenco”
- “Manas”
- “No nos moverán”
- “Sorda”
Premio Platino al cine y educación en valores
- “Belén”
- “La mujer de la fila”
- “Manas”
- “Sorda”
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa – “Los Domingos”
- Dolores Fonzi – “Belén”
- Kleber Mendonça Filho – “O Agente Secreto”
- Oliver Laxe – “Sirât”
Interpretación masculina
- Alberto San Juan – “La Cena”
- Guillermo Francella – “Homo Argentum”
- Ubeimar Rios Gomez – “Un poeta”
- Wagner Moura – “O Agente Secreto”
Interpretación femenina
- Blanca Soroa – “Los Domingos”
- Dolores Fonzi – “Belén”
- Natalia Reyes – “Aún es de noche en Caracas”
- Patricia López Arnaiz – “Los Domingos”
Interpretación de reparto masculina
- Álvaro Cervantes – “Sorda”
- Edgar Ramírez – “Aún es de noche en Caracas”
- Juan Minujín – “Los Domingos”
- Rodrigo Santoro – “O Último Azul”
Interpretación de reparto femenina
- Camila Pláate – “Belén”
- Dira Paes – “Manas”
- Julieta Cardinali – “Belén”
- Nagore Aramburu – “Los Domingos”
Música original
- Alejandro Rivas & Gonzalo Prado – “El último blues del croata
- Aránzazu Calleja – “Maspaloma”
- Matty Bye & Trío Ramberget – “Un poeta”
- Tomas Alves Souza & Mateus Alves – “O Agente Secreto”
Mejor guion
- Alauda Ruiz de Azúa – “Los Domingos”
- Kleber Mendonça Filho – “O Agente Secreto”
- Oliver Laxe & Santiago Fillol – “Sirât”
- Simón Mesa Soto – “Un poeta”
Dirección de montaje
- Andrés Gil – “Los Domingos”
- Cristóbal Fernández – “Sirât”
- Eduardo Serrano & Matheus Farias – “O Agente Secreto”
- Ricardo Saravia – “Un poeta”
Dirección de arte
- Bernardita Baeza – “La Misteriosa Mirada del Flamenco”
- Koldo Vallés – “La cena”
- Micaela Saiegh – “Belén”
- Thales Junqueira – “O Agente Secreto”
Dirección de fotografía
- Bet Rourich – “Los Domingos”
- Javier Juliá – “Belén”
- Juan Sarmiento G. – “Un poeta”
- Mauro Herce – “Sirât”
Dirección de sonido
- Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas – “Sirât”
- Eduardo Cáceres – “Cordillera de Fuego”
- Leandro de Loredo – “Belén”
- Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo – “Sorda”
Diseño de vestuario
- Ana Martínez Fesser – “Los Domingos”
- Helena Sanchís – “La Cena”
- Lucía Gasconi & Grata Ure – “Belén”
- Rita Azevedo – “O Agente Secreto”
Efectos especiales
- Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia – “Los Tigres”
- Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat – “Belén”
- Pep Claret – “Sirât”
- Raúl Luna & Paula Siqueira – “Aún es de noche en Caracas”
Maquillaje y peluquería
- Ainhoa Eskisabel & Jone Gabarain – “Los Domingos”
- Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver & Nacho Díaz – “El Cautivo”
- Martín Macías Trujillo – “O Filho de Mil Homens”
- Nuno Esteves & Teresa Dias – “As Meninas Exemplares”
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