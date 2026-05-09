Premios Platino 2026: cómo ver en vivo desde Chile, a qué hora y quiénes son los ganadores

La industria audiovisual iberoamericana vive este sábado 9 de mayo una de sus noches más importantes con la celebración de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026, ceremonia que reconocerá a lo mejor del cine y las series de habla hispana y portuguesa.

La gala se realizará en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya de México, y contará con la conducción del actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo.

En Chile, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y la plataforma Max desde las 20:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzará cerca de las 19:00 horas.

La edición 2026 marcará un hito para los Platino, ya que incorporó 12 nuevas categorías técnicas, elevando el total de premios a 36 galardones. Entre las producciones más destacadas aparecen El Eternauta, que lideró las categorías televisivas, y las películas Los domingos, Belén, O Agente Secreto y Sirât.

Previo a la ceremonia, el pasado viernes se llevó a cabo la entrega del Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, reconocido por una trayectoria de más de cuatro décadas en cine y televisión.

Chile también tendrá presencia en la competencia gracias a La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, nominada a Mejor Ópera Prima y Mejor Dirección de Arte por el trabajo de Bernardita Baeza.

La edición 2026 busca consolidar a los Premios Platino como el principal escaparate del audiovisual iberoamericano, en medio del crecimiento global de las producciones en español y portugués.

Ganadores de los Premios Platino 2026

Los ganadores de los Premios Platino 2026 se conocerán una vez iniciada la ceremonia de entrega este 9 de mayo a las 21 horas.

Película iberoamericana de ficción

“Aún es de noche en Caracas”

“Belén”

“Los domingos”

“O Agente Secreto”

“Sirât”

Película en el género de comedia iberoamericana de ficción

“Homo Argentum”

“La cena”

“Un cabo suelto”

“Un poeta”

Película de animación

“Decorado”

“Kayara”

“Olivia y las nubes”

“Soy Frankelda”

Película documental

“Apocalipsis en los trópicos”

“Bajo las banderas, el sol”

“Flores para Antonio”

“Tardes de soledad”

Mejor ópera prima

“La misteriosa mirada del flamenco”

“Manas”

“No nos moverán”

“Sorda”

Premio Platino al cine y educación en valores

“Belén”

“La mujer de la fila”

“Manas”

“Sorda”

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa – “Los Domingos”

Dolores Fonzi – “Belén”

Kleber Mendonça Filho – “O Agente Secreto”

Oliver Laxe – “Sirât”

Interpretación masculina

Alberto San Juan – “La Cena”

Guillermo Francella – “Homo Argentum”

Ubeimar Rios Gomez – “Un poeta”

Wagner Moura – “O Agente Secreto”

Interpretación femenina

Blanca Soroa – “Los Domingos”

Dolores Fonzi – “Belén”

Natalia Reyes – “Aún es de noche en Caracas”

Patricia López Arnaiz – “Los Domingos”

Interpretación de reparto masculina

Álvaro Cervantes – “Sorda”

Edgar Ramírez – “Aún es de noche en Caracas”

Juan Minujín – “Los Domingos”

Rodrigo Santoro – “O Último Azul”

Interpretación de reparto femenina

Camila Pláate – “Belén”

Dira Paes – “Manas”

Julieta Cardinali – “Belén”

Nagore Aramburu – “Los Domingos”

Música original

Alejandro Rivas & Gonzalo Prado – “El último blues del croata

Aránzazu Calleja – “Maspaloma”

Matty Bye & Trío Ramberget – “Un poeta”

Tomas Alves Souza & Mateus Alves – “O Agente Secreto”

Mejor guion

Alauda Ruiz de Azúa – “Los Domingos”

Kleber Mendonça Filho – “O Agente Secreto”

Oliver Laxe & Santiago Fillol – “Sirât”

Simón Mesa Soto – “Un poeta”

Dirección de montaje

Andrés Gil – “Los Domingos”

Cristóbal Fernández – “Sirât”

Eduardo Serrano & Matheus Farias – “O Agente Secreto”

Ricardo Saravia – “Un poeta”

Dirección de arte

Bernardita Baeza – “La Misteriosa Mirada del Flamenco”

Koldo Vallés – “La cena”

Micaela Saiegh – “Belén”

Thales Junqueira – “O Agente Secreto”

Dirección de fotografía

Bet Rourich – “Los Domingos”

Javier Juliá – “Belén”

Juan Sarmiento G. – “Un poeta”

Mauro Herce – “Sirât”

Dirección de sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas – “Sirât”

Eduardo Cáceres – “Cordillera de Fuego”

Leandro de Loredo – “Belén”

Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo – “Sorda”

Diseño de vestuario

Ana Martínez Fesser – “Los Domingos”

Helena Sanchís – “La Cena”

Lucía Gasconi & Grata Ure – “Belén”

Rita Azevedo – “O Agente Secreto”

Efectos especiales

Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia – “Los Tigres”

Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat – “Belén”

Pep Claret – “Sirât”

Raúl Luna & Paula Siqueira – “Aún es de noche en Caracas”

Maquillaje y peluquería